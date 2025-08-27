< sekcia Šport
Kubiš skončil štvrtý na Muur Classic v Belgicku
Na 177-kilometrovej trati triumfoval po úniku Nór Jonas Abrahamsen z tímu Uno-X Mobility.
Autor TASR
Geraardsbergen 27. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietoma Rockets obsadil štvrté miesto na jednodňových pretekoch Muur Classic. Na podujatí v belgickom Geraardsbergene s UCI hodnotením 1.1 mu len tesne ušlo pódiové umiestenie.
Na 177-kilometrovej trati triumfoval po úniku Nór Jonas Abrahamsen z tímu Uno-X Mobility. Druhý skončil s mankom 13 sekúnd Brit Mark Donovan z Q36.5 Pro Cycling, tretí finišoval so stratou 36 sekúnd na víťaza Belgičan Jenno Berckmoes, ktorý tesne predstihol Kubiša. „V prvom kole som sa necítil veľmi dobre, ale na Muur sme odštartovali - jednoducho milujem pretekať v Geraardsbergene na plný plyn. Bolo to úžasné víťazstvo,“ povedal Abrahamsen podľa portálu Cyclingnews.
