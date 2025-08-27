Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
Kubiš skončil štvrtý na Muur Classic v Belgicku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na 177-kilometrovej trati triumfoval po úniku Nór Jonas Abrahamsen z tímu Uno-X Mobility.

Autor TASR
Geraardsbergen 27. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietoma Rockets obsadil štvrté miesto na jednodňových pretekoch Muur Classic. Na podujatí v belgickom Geraardsbergene s UCI hodnotením 1.1 mu len tesne ušlo pódiové umiestenie.

Na 177-kilometrovej trati triumfoval po úniku Nór Jonas Abrahamsen z tímu Uno-X Mobility. Druhý skončil s mankom 13 sekúnd Brit Mark Donovan z Q36.5 Pro Cycling, tretí finišoval so stratou 36 sekúnd na víťaza Belgičan Jenno Berckmoes, ktorý tesne predstihol Kubiša. „V prvom kole som sa necítil veľmi dobre, ale na Muur sme odštartovali - jednoducho milujem pretekať v Geraardsbergene na plný plyn. Bolo to úžasné víťazstvo,“ povedal Abrahamsen podľa portálu Cyclingnews.
.

