Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Šport

Kubiš skončil štvrtý v celkovom poradí na Okolo Dánska

.
Na archívnej snímke slovenský reprezentant v cestnej cyklistike Lukáš Kubiš. Foto: TASR - Martin Baumann

Kubiš finišoval v sobotu na 29. priečke s mankom 22 sekúnd na víťaza.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Silkeborg 16. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil štvrté miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Dánska. Jazdec stajne Unibet Tietema Rockets stratil na víťazného Madsa Pedersena z Dánska (Lidl-Trek) 1:50 minúty. Hlavný favorit pretekov vyhral aj záverečnú piatu etapu dlhú 157,4 km z Hobra do Silkeborgu a na domácom podujatí si tak pripísal dokopy tri etapové triumfy.

Kubiš finišoval v sobotu na 29. priečke s mankom 22 sekúnd na víťaza. V celkovom poradí ho zosadil z tretej priečky Švéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), ktorý finišoval v etape tretí a v celkovom poradí poskočil o dve miesta na striebornú pozíciu.

celkové poradie:

1. Mads Pedersen (Dán/Lidl-Trek) 15:08:16 h, 2. Jakob Söderqvist (Švéd./Lidl-Trek) +1:28 min, 3. Niklas Larsen (Dán./BHS-PL Beton Bornholm) +1:30, 4. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets) +1:50
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?