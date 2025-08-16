< sekcia Šport
Kubiš skončil štvrtý v celkovom poradí na Okolo Dánska
Kubiš finišoval v sobotu na 29. priečke s mankom 22 sekúnd na víťaza.
Autor TASR
Silkeborg 16. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil štvrté miesto v celkovom poradí pretekov Okolo Dánska. Jazdec stajne Unibet Tietema Rockets stratil na víťazného Madsa Pedersena z Dánska (Lidl-Trek) 1:50 minúty. Hlavný favorit pretekov vyhral aj záverečnú piatu etapu dlhú 157,4 km z Hobra do Silkeborgu a na domácom podujatí si tak pripísal dokopy tri etapové triumfy.
Kubiš finišoval v sobotu na 29. priečke s mankom 22 sekúnd na víťaza. V celkovom poradí ho zosadil z tretej priečky Švéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), ktorý finišoval v etape tretí a v celkovom poradí poskočil o dve miesta na striebornú pozíciu.
celkové poradie:
1. Mads Pedersen (Dán/Lidl-Trek) 15:08:16 h, 2. Jakob Söderqvist (Švéd./Lidl-Trek) +1:28 min, 3. Niklas Larsen (Dán./BHS-PL Beton Bornholm) +1:30, 4. Lukáš KUBIŠ (SR/Unibet Tietema Rockets) +1:50
