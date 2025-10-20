< sekcia Šport
Kubiš zakončil sezónu 2. miestom v Holandsku: „Môj veľký sen je TdF“
Na majstrovstvách Slovenska získal titul v hromadných pretekoch a druhú priečku v časovke.
Autor TASR
Bratislava 20. októbra (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš ukončil svoju premiérovú sezónu vo farbách tímu Unibet Tietoma Rockets 2. miestom na pretekoch Okolo Holandska za víťazom Christophom Laportom z Vismy. Po súťažnom období sa už teší na chvíle oddychu, ale aj na nasledujúcu sezónu, v ktorej by rád potvrdil svoj potenciál a nadviazal na sľubné výkony.
Do sezóny 2025 vstúpil s cieľom stať sa majstrom Slovenska a byť súčasť tímu Unibet Tietoma Rockets na niektorých z prestížnych pretekov. Napokon zažil vydarený ročník, v ktorom obsadil 6. miesto na klasike Omloop Nieuwsblad, deviate na Kuurne-Brusel-Kuurne a šieste v celkovom poradí pretekov Okolo Dánska. Na septembrových pretekoch Okolo Slovenska skončil štyrikrát druhý (vždy za Francúzom Paulom Magnierom) a v celkovej klasifikácii obsadil šiestu priečku. Na majstrovstvách Slovenska získal titul v hromadných pretekoch a druhú priečku v časovke.
Sezónu uzavrel 2. miestom na pretekoch Okolo Holandska. „Som spokojný. Ako tím sme odviedli fantastickú prácu a myslím si, že štýl pretekov, ktorý sme predviedli, ukazuje, ako sa vyvíjame ako Unibet Tietoma Rockets. Mali sme plán a držali sme sa ho,“ konštatoval v rozhovore pre indeleiderstrui.nl Kubiš, ktorý predĺžil zmluvu s tímom Unibet do roku 2027.
V nasledujúcej sezóne 2026 by Kubiš rád potvrdil svoj progres. „Tím vidí, že mám ešte väčší potenciál a určite ho chceme predviesť. Som zvedavý, ako ďaleko sa mi podarí zájsť, ale najprv si užijem obdobie mimo sezóny,“ poznamenal pretekár, ktorý v januári oslávi 26. narodeniny. Netají, že jeden z jeho dlhodobých cieľov je účasť na Tour de France. „Je to môj najväčší sen. Sú to najťažšie preteky, ale aj najslávnejšie. Môžete to prirovnať k futbalu. Každý chce hrať v Lige majstrov alebo na majstrovstvách sveta,“ konštatoval Kubiš.
