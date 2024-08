Kubiša očarila parížska atmosféra: To bolo neskutočné

Paríž 3. augusta (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil vo svojich prvých pretekoch na olympiáde 29. miesto, čakal však viac. V cieli pod Eiffelovou vežou bol veľmi unavený a ako povedal, ešte nikdy ho tak neboleli nohy. V jednej chvíli si dokonca myslel, že preteky nedokončí.



Preteky v Paríži mali dĺžku 272,1 a prevažne rovinatý charakter, no s viacerými prejazdmi cez krátke strmé stúpania v úzkych uličkách. Kľúčové miesto bolo stúpanie na Montmartre, ktoré malo 1 km a priemerný sklon 6,5 percenta. "Najskôr sa išlo veľmi pomaly, potom asi niekedy po 100 kilometroch sa začalo ťahať. Tempo sa zrýchľovalo, potom sme už jazdili stále cez 50 a posledných 80 kilometrov sa už naozaj pretekalo. To už bolo cítiť aj v krátkych a strmých kopcoch," uviedol Kubiš.



Práve pri poslednom stúpaní sa Remco Evenepoel odpútal od Valentina Madouasa a išiel si zhruba 13 km osamotene po zlato. "Profíci nastupovali a bolo to len o tom si to pokryť, niečo si tam nenechať zbytočne ujsť, aby som to nemusel potom zaplatávať. Ale naozaj si myslím, že som tam odviedol dobrú robotu a bol som tam, kde som mal byť," dodal Kubiš.



Jediný slovenský pretekár v súťaži stratil na víťaza 3:42 minúty. O jeho nominácii na OH sa jednohlasne zhodla komisia cestnej cyklistiky a Výkonný výbor Slovenského zväzu cyklistiky (SZC). Okrem Kubiša boli v hre aj Martin Svrček a Matúš Štoček. "Výsledok je taký, aký je. Klamal by som, ak by som povedal, že som spokojný, očakával som od seba viac. Ale naozaj musím povedať, že som dal do toho všetko, čo som mal. Takto ťažké preteky som v živote ešte nešiel a ani ma nikdy až tak neboleli nohy. Myslel som, že ani neprídem do cieľa. Takže veľká vďaka patrí naozaj celému tímu, trénerovi Fialovi za to, že ma takto perfektne pripravil, pretože bez neho by to určite nešlo. Všetkým fanúšikom a všetkým Slovákom za to, že povzbudzujú a olympijskému výboru, že som dostal takúto príležitosť. Celý tím ľudí tu okolo mňa odviedol naozaj skvelú robotu," povedal Kubiš.



Slovenský pretekár pochválil aj atmosféru, ktorá vládla počas pretekov. "Bola neuveriteľná, v tom kopci mi až pišťalo v ušiach. Všetci tam skandovali a kričali, takže bolo to niečo neuveriteľné. Naozaj som rád, že som tu mohol byť, že som mohol pretekať na takomto podujatí. Prajem zažiť takúto atmosféru naozaj každému, pretože toto vôbec nie je štandard niekde na pretekoch, že tisícky ľudí takto stoja pri trati a skandujú tam. Naposledy som mal možnosť takúto atmosféru zažiť na Czech Tour v poslednej etape a predtým na Okolo Slovenska, kde domáci fanúšikovia kričali na mňa. Ale tu boli presne tí diváci, ktorí podporovali absolútne každého. A presne to je duch olympijských hier."



Kubiša teraz čaká ešte tvrdá práca a potom sa už teší na oddych: "O mesiac a pol sú ešte majstrovstvá Európy a následne majstrovstvá sveta. To budú posledné preteky v tejto sezóne a potom sa už konečne teším na dovolenku, lebo potrebujem už oddych."