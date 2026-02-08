< sekcia Šport
Kubišovi v časovke došli sily a na Etoile de Besseges skončil štvrtý
Autor TASR
L’Hermitage 8. februára (TASR) - Slovenský cyklista Lukáš Kubiš obsadil na pretekoch Etoile de Besseges vo Francúzsku konečné štvrté miesto. Jazdec tímu Unibet Rose Rockets vstupoval do nedeľnej 10,3 km dlhej časovky so štartom v Ales a cieľom v L’Hermitage ako priebežný líder podujatia. V záverečnej etape však obsadil až 15. miesto (+35 s), pričom z nedeľného a zároveň aj celkového víťazstva sa tešil Francúz Ewen Costiou (Groupama-FDJ).
Slovenskému vicemajstrovi v časovke došli sily v záverečnom stúpaní, pred ktorým stratil zo svojho náskoku v celkovom poradí sedem sekúnd. Štvrté miesto (+15 s) na pretekoch 2.1 kategórie znamená pre lídra holandskej stajne zisk 60 bodov do svetového rebríčka UCI, pripomenul portál cycling-info.sk.
