Kučera skončil v Ružomberku, na lavičke vydržal len mesiac

Ružomberok 18. decembra (TASR) - Radim Kučera už nie je tréner futbalistov MFK Ružomberok. Vedenie klubu s ním v stredu ukončilo spoluprácu, dôvodom boli neuspokojivé výsledky v uplynulých kolách Niké ligy. Päťdesiatročný Čech tak vydržal na lavičke "Ruže" iba mesiac.



"Na základe rozhodnutia dnešného zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti MFK Ružomberok došlo k ukončeniu spolupráce s doterajším trénerom nášho A-mužstva," informoval generálny riaditeľ liptovského klubu a predseda jeho predstavenstva Ľubomír Golis. "Dôvodom boli naše neuspokojivé výsledky v posledných kolách Niké ligy. Na dnešnej schôdzi sme sa zhodli, že mužstvo potrebuje iný typ trénera," dodal pre TASR.



Ružomberská misia Radima Kučeru tak mala krátke trvanie. Liptákov prevzal 19. novembra, po príchode z českého druholigového tímu 1. SK Prostějov. Ružomberok koučoval v štyroch zápasoch v najvyššej súťaži, v ktorých nezískalo mužstvo ani bod. Po jeseni sa ocitlo na 9. mieste tabuľky so 17 bodmi, na konte má iba o tri body viac ako posledná Skalica.



"Do konca kalendárneho roka by sme chceli vyriešiť post hlavného trénera. Či dôjde aj k nejakým ďalším zmenám v realizačnom tíme, je predčasné hovoriť," doplnil Golis. Ružomberok má začiatok zimnej prípravy naplánovaný na 6. januára 2025.