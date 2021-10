Kučerov ide pod skalpel, Tampe nepomôže 8 až 10 týždňov

Tampa 27. októbra (TASR) - Ruský hokejista Nikita Kučerov bude chýbať tímu NHL Tampa Bay Lightning osem až desať týždňov. Krídelník dvojnásobného obhajcu Stanleyho pohára utrpel v zápase proti Washingtonu Capitals zranenie v dolnej časti tela a musel sa podrobiť operácii, informoval oficiálny web profiligy.



Dvadsaťosemročný Rus vynechal predchádzajúce štyri súboje Tampy, ktorej vstup do sezóny nevyšiel. Zo siedmich duelov zvíťazila v riadnom hracom čase len raz. On sám odohral v tomto ročníku tri zápasy s bilanciou 1 gól a 3 asistencie. Kučerov vynechal v predchádzajúcom ročníku celú základnú časť, po operácii bedra sa zapojil do diania v play off a pomohol Tampe k obhajobe Stanleyho pohára.



"Bude chýbať definitívne dlhší čas. Mrzí ma to aj za neho, pretože viem, koľko roboty odviedol, aby sa vrátil. Na konci bol opäť odmenený ziskom Stanleyho pohára, ale viem, že sa veľmi tešil na túto sezónu. A chcel ju mať výbornú. Zopakujem, teraz musíme počkať na oficiálnu diagnózu lekárov. Uvidíme, čo sa stane," povedal tréner Tampy Jon Cooper.