Kučerov je 5. hráč so 100 asistenciami v sezóne NHL

New York 18. apríla (TASR) - Ruský hokejista Nikita Kučerov pomohol v nočnom zápase NHL k víťazstvu Tampy Bay nad Torontom 6:4 gólom a asistenciou, vďaka čomu dosiahol významnú métu. Stal sa piatym hráčom v ligovej histórii, ktorý pokoril hranicu 100 asistencií v sezóne.



Kučerov dosiahol jubilejnú 100. asistenciu v presilovke počas druhej tretiny, keď prihral na gól Braydenovi Pointovi. Napodobnil tak výkon Connora McDavida, ktorý pokoril stobodovú hranicu v noci na utorok po víťaznom dueli so San Jose (9:2). Pred nimi sa podarilo magickú métu pokoriť už len Wayneovi Gretzkému (11-krát), Mariovi Lemieuxovi (1988/89) a Bobbymu Orrovi (1970/71). "Je to výnimočný moment. Ďakujem mojim spoluhráčom a trénerom, že ma dali do pozície. v ktorej som mohol byť úspešný. Mám šťastie, že môžem hrať s takými skvelými hráčmi. Je to pekný moment," vyznal sa pre nhl.com 30-ročný útočník.



Z okrúhlej méty svojho zverenca mal radosť aj tréner Jon Cooper: "Neviete, koľkokrát budete mať šancu zaútočiť na taký míľnik. Jeden hráč v histórii ho dosiahol 11-krát, no inak je to veľmi ťažké dosiahnuť. Je to pozoruhodný úspech."



Naposledy sa v sezóne 1988/89 stalo, že dvaja hráči zažili ročník s aspoň 100 asistenciami. Gretzky a Lemieux ich vtedy nazbierali 114. Cooper prezradil, že Gretzky mu po zápase poslal gratulačnú esemesku: "Je to od neho veľké gesto. Vyjadril slová obdivu nad výkonom Nikitu. Bolo to celkom ´cool´."



Kučerov má na dosah Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti, zakončil ju so ziskom 144 bodov (44+100) a vedie produktivitu so šesťbodovým náskokom pred Nathanom MacKinnonom (138). Útočníka Colorada však na rozdiel od ruského krídelníka čaká ešte jeden duel, hráči Avalanche odohrajú posledný zápas v základnej časti v noci na piatok doma proti Edmontonu. Kučerov v tejto sezóne stanovil aj nový ligový rekord v počte asistencií krídelníka a v počte bodov v Rusku narodeného hráča, keď prekonal vlastný zápis zo sezóny 2018/2019. Je vážny kandidát aj na zisk Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča základnej časti. "Štyridsaťštyri gólov a 100 asistencií je pozoruhodný počin. Už len sledovať každý deň ‘Kucha’ a spôsob, ako pracuje, je niečo fantastické. Je to úžasné číslo, no neprekvapuje ma to, keď vidím, ako tvrdo a múdro pracuje," pochválil Kučerova jeho spoluhráč z prvého útoku Brayden Point. Ten dosiahol 90 bodov (46+44) v druhej sezóne za sebou a tretíkrát v jeho kariére.



Ani dve asistencie Sidneyho Crosbyho nezabránili prehre Pittsburghu na ľade New Yorku Islanders 4:5. Kapitán Penguins vyrovnal s 94 bodmi v sezóne zápis Teemu Selänneho a Jeana Ratelleho v počte bodov získaných hráčom vo veku 36 a viac rokov. Viac ich v tomto veku nazbierali len legendárni Gordie Howe (103) a Joe Sakic (100). Crosby zažil už 470. zápas s dvomi a viac bodmi, čím sa zaradil v tejto štatistike na deviate miesto v histórii, keď vyrovnal zápis Rona Francisa. Sezónu zakončil šesťzápasovou bodovou sériou, dosiahol v nich 10 bodov (3+7). Útočník "ostrovanov" Kyle Palmieri prispel k víťazstvu gólom a základnú časť ukončil sedemzápasovou bodovou šnúrou (6+4).