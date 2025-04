Kučerov, MacKinnon a Makar sú finalisti na zisk Ted Lindsay Award

New York 30. apríla (TASR) - Trojica hokejistov Nikita Kučerov z Ruska, Nathan MacKinnon a Cale Makar z Kanady zabojuje v NHL o cenu Teda Lindseyho. Každoročne ju udeľujú najlepšiemu hráčovi základnej časti NHL na základe hlasovania samotných hokejistov, respektíve členov hráčskej asociácie NHLPA. Informovala o tom oficiálna stránka súťaže.



Kučerov nazbieral spomedzi hráčov zámorskej NHL najviac bodov dve sezóny za sebou, v základnej časti prebiehajúceho ročníka si ich pripísal 121 (37+84). Cenu už raz získal, a to za ročník 2018/2019, vo finále sa objavil aj na konci uplynulej sezóny.



MacKinnon sa prebojoval do finále už po štvrtýkrát, pričom uplynulú edíciu ovládol práve on. V bodovaní vyrovnal počet asistencií ruského útočníka, dovedna získal 116 bodov.



Najlepší spomedzi obrancov bol v kanadskom bodovaní jeho krajan Cale Makar, keď dosiahol hranicu 92 bodov za 32 gólov a 60 asistencií. Medzi najlepšou trojicou sa ocitol premiérovo. Môže sa stať len druhým obrancom ktorý získa túto cenu, v sezóne 1974/1975 triumfoval Bobby Orr z Bostonu Bruins.