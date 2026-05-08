Kučerov, MacKinnon, McDavid sú finalisti na zisk Hartovej trofeje
Hart Trophy získava každoročne hráč, ktorý je najviac užitočný pre svoj tím.
Autor TASR
New York 8. mája (TASR) - Hokejoví útočníci Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning, Nathan MacKinnon z Colorada Avalanche a Connor McDavid z Edmontonu Oilers sú finalisti na zisk Hartovej trofeje určenej najužitočnejšiemu hráčovi základnej časti NHL. O trojici nominovaných rozhodla Asociácia profesionálnych hokejových novinárov. Meno držiteľa bude známe neskôr, informovala profiliga na svojom webe.
Hart Trophy získava každoročne hráč, ktorý je najviac užitočný pre svoj tím. Tridsaťdvaročný Kučerov bol druhý najproduktívnejší hokejista základnej časti, v 76 dueloch v drese Tampy zaznamenal 130 bodov (44+86). Spomedzi všetkých hráčov ligy mal najlepší bodový priemer (1,71) a v hodnotení +/- skončil so 43 pluskami na treťom mieste. Minimálne bod získal v 60-tich zo 76 zápasov. Finalistom Hartovej trofeje je tretí rok za sebou, cenu vyhral v sezóne 2018/19 a v ročníku 2023/24 skončil v hlasovaní druhý. Ruský krídelník je okrem toho aj v nominácii na Ted Lindsay Award pre najlepšieho hráča podľa členov hráčskej asociácie NHLPA.
MacKinnon je päťnásobný finalista Hart Trophy, ocenenie dostal v sezóne 2023/24. Tridsaťročný kanadský center bol s 53 gólmi najlepší strelec základnej časti, v bodovaní skončil tretí so 127 bodmi (53+74). Kapitán Colorada vyhral s 57 pluskami ligové hodnotenie +/-, takisto bol najlepší spomedzi všetkých hráčov s 30 presilovkovými gólmi a siedmimi víťaznými zásahmi. Avalanche pomohol k zisku Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti.
McDavid ovládol produktivitu dlhodobej časti so ziskom 138 bodov (48+90) a šiestykrát v kariére získal Art Ross Trophy. Finalistom Hartovej trofeje je už po siedmy raz, pričom trofej vybojoval trikrát (2016/17, 2020/21, 2022/23). Kapitán Oilers sa môže stať po Eddiem Shoreovi (4), Gordiem Howeovi (6) a Wayneovi Gretzkým (9) štvrtým hráčom súťaže, ktorý prestížnu cenu získa aspoň štyrikrát. Dvadsaťdeväťročný kanadský center bodoval v 68-ich zo 82 zápasov základnej časti. Rovnako ako Kučerov je aj finalista Ted Linday Award.
