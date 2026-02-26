< sekcia Šport
Kučerov nazbieral 700 asistencií ako deviaty najrýchlejší v histórii
Kučerov bol o jeden duel rýchlejší než Sidney Crosby z Pittsburghu (856 zápasov).
Autor TASR
Tampa Bay 26. februára (TASR) - Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov dosiahol v nočnom zápase proti Torontu svoju 700. asistenciu v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to v 855. zápase kariéry, čo je deviaty najnižší počet v histórii súťaže. Na túto métu najrýchlejšie dosiahol legendárny Wayne Gretzky, ktorý ju pokoril v 478. zápase.
Okrem neho boli na méte 700 asistencií skôr iba Mario Lemieux (579 zápasov), Connor McDavid (699), Paul Coffey (768), Adam Oates (781), slovenský útočník Peter Šťastný (784), Denis Savard (825) a Bryan Trottier (835). Kučerov bol o jeden duel rýchlejší než Sidney Crosby z Pittsburghu (856 zápasov).
Kučerov nazbieral vo víťaznom zápase proti Torontu (4:2) tri kanadské body za gól a dve asistencie. Nadviazal tým na formu spred olympijskej prestávky a naďalej môže reálne pomýšľať na zisk trofeje Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Od začiatku januára nazbieral v 18 zápasoch 45 kanadských bodov (13+32), čo je o priepastných 15 viac než druhí za toto obdobie Mark Stone a David Pastrňák. Po zápase proti Torontu sa posunul na 2. miesto kanadského bodovania ligy, keď v 52 zápasoch nazbieral 94 bodov za 30 gólov a 64 asistencií. Líder bodovania Connor McDavid má vďaka dvom asistenciám proti Anaheimu štvorbodový náskok na Kučerova.
Okrem neho boli na méte 700 asistencií skôr iba Mario Lemieux (579 zápasov), Connor McDavid (699), Paul Coffey (768), Adam Oates (781), slovenský útočník Peter Šťastný (784), Denis Savard (825) a Bryan Trottier (835). Kučerov bol o jeden duel rýchlejší než Sidney Crosby z Pittsburghu (856 zápasov).
Kučerov nazbieral vo víťaznom zápase proti Torontu (4:2) tri kanadské body za gól a dve asistencie. Nadviazal tým na formu spred olympijskej prestávky a naďalej môže reálne pomýšľať na zisk trofeje Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Od začiatku januára nazbieral v 18 zápasoch 45 kanadských bodov (13+32), čo je o priepastných 15 viac než druhí za toto obdobie Mark Stone a David Pastrňák. Po zápase proti Torontu sa posunul na 2. miesto kanadského bodovania ligy, keď v 52 zápasoch nazbieral 94 bodov za 30 gólov a 64 asistencií. Líder bodovania Connor McDavid má vďaka dvom asistenciám proti Anaheimu štvorbodový náskok na Kučerova.