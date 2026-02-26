Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Šport

Kučerov nazbieral 700 asistencií ako deviaty najrýchlejší v histórii

.
Pravé krídlo Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov (86) oslavuje svoj gól proti Torontu Maple Leafs s centrom Gage Goncalvesom (93) a obrancom Emilom Lillebergom (78) počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL v stredu 25. februára 2026 v Tampe na Floride. Foto: TASR/AP

Kučerov bol o jeden duel rýchlejší než Sidney Crosby z Pittsburghu (856 zápasov).

Autor TASR
Tampa Bay 26. februára (TASR) - Útočník Tampy Bay Nikita Kučerov dosiahol v nočnom zápase proti Torontu svoju 700. asistenciu v základnej časti NHL. Podarilo sa mu to v 855. zápase kariéry, čo je deviaty najnižší počet v histórii súťaže. Na túto métu najrýchlejšie dosiahol legendárny Wayne Gretzky, ktorý ju pokoril v 478. zápase.

Okrem neho boli na méte 700 asistencií skôr iba Mario Lemieux (579 zápasov), Connor McDavid (699), Paul Coffey (768), Adam Oates (781), slovenský útočník Peter Šťastný (784), Denis Savard (825) a Bryan Trottier (835). Kučerov bol o jeden duel rýchlejší než Sidney Crosby z Pittsburghu (856 zápasov).

Kučerov nazbieral vo víťaznom zápase proti Torontu (4:2) tri kanadské body za gól a dve asistencie. Nadviazal tým na formu spred olympijskej prestávky a naďalej môže reálne pomýšľať na zisk trofeje Arta Rossa pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Od začiatku januára nazbieral v 18 zápasoch 45 kanadských bodov (13+32), čo je o priepastných 15 viac než druhí za toto obdobie Mark Stone a David Pastrňák. Po zápase proti Torontu sa posunul na 2. miesto kanadského bodovania ligy, keď v 52 zápasoch nazbieral 94 bodov za 30 gólov a 64 asistencií. Líder bodovania Connor McDavid má vďaka dvom asistenciám proti Anaheimu štvorbodový náskok na Kučerova.
.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja