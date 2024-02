Kučerov režíroval triumf Tampy a ako prvý v sezóne pokoril métu

NHL - výsledok:



New Jersey - Tampa Bay 1:4

New York 25. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vyhrali v zámorskej NHL na ľade New Jersey 4:1. Štyrmi bodmi (1+3) sa v drese hostí blysol Nikita Kučerov a ako prvý hráč v prebiehajúcej sezóne pokoril 100-bodovú hranicu. Na konte má 102 bodov za 38 gólov a 64 asistencií v 59 stretnutiach. Černák za Tampu a ani jeho krajan Šimon Nemec v drese New Jersey nebodovali.Kučerov zaznamenal minimálne 100 bodov v jednom ročníku štvrtýkrát v kariére a v druhej sezóne za sebou. V minulej dosiahol 113 bodov (30+83) v 82 dueloch. Jeho maximum je 128 bodov (41+87) z ročníka 2018/2019. Proti New Jersey asistoval pri prvých troch zásahoch svojho tímu a skóre spečatil v závere gólom do prázdnej bránky. Kanadské bodovanie vedie s náskokom šiestich bodov pred Nathanom MacKinnonom z Colorada. Métu 100 bodov dosiahol v nedeľu najrýchlejšie v histórii Lightning, prekonal svoje vlastné klubové maximum z ročníka 2018/2019, vtedy na to potreboval 62 duelov.Brandon Hagel si v drese hostí pripísal gól a dve asistencie. Černák odohral za Tampu 18:48 min s jedným plusovým bodom, Nemec strávil na ľade 19:07 min a dostal jeden menší trest za hákovanie.