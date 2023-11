Kučerov sa 6 bodmi vyšvihol do čela bodovania, vedie aj v góloch

New York 25. novembra (TASR) - Na prvé miesto kanadského bodovania zámorskej NHL sa po nočných zápasoch vyšvihol útočník Tampy Bay Nikita Kučerov. K hladkému víťazstvu na ľade Caroliny 8:2 prispel 2 gólmi a 4 asistenciami, po ktorých upravil svoj bodový súčet v sezóne na 35. Zároveň sa dostal 15. gólom v sezóne dostal na prvé miesto medzi strelcami.



Kučerov zažíva vydarený úvod sezóny, v ktorom má po 20 zápasoch 35 kanadských bodov (15+20). Ak by si udržal nastolené tempo, atakoval by 140 bodov, čo by bolo jeho nové kariérne maxium. Ním je zatiaľ 128 bodov zo sezóny 2018/2019. Kučerov zažiaril proti Caroline, v ktorej sa tím Tampy Bay prezentoval zriedkavo vídanou úspešnosťou streľby. Na 8 gólov potreboval iba 14 striel na bránku. Ruský útočník sa šiestimi bodmi dostal cez 30-bodovú métu a dosiahol ju v 20. zápase sezóny, čo bol jeho druhý najlepší výkon v kariére. Tretiu desiatku bodov rýchlejšie zavŕšil iba v sezóne 2017/2018, keď na ňu potreboval 18 duelov. V histórii Lightning bol rýchlejší iba jeho spoluhráč Steven Stamkos, ktorý ju dosiahol v rovnakej sezóne 17. stretnutí.



Kevin Korchinski z Chicaga sa stal piatym najmladším obrancom v histórii NHL, ktorý dosiahol víťazný gól v predĺžení. Gólom do bránky Toronta rozhodol o víťazstve domácich 4:3. V klubovej histórii sa stal najmladším obrancom s víťazným gólom v predĺžení, v celej súťaži boli mladší iba piati. V najnižšom veku sa to podarilo Sylvainovi Coteovi z Hartfordu Whalers (Carolina Hurricanes), ktorý mal v deň víťazného gólu (21. februára 1985) 19 rokov a 33 dní.



Útočník Minnesoty Wild Kirill Kaprizov skóroval v šiestom zápase proti Coloradu po sebe, počas ktorých nazbieral celkovo osem presných zásahov. Vyrovnal tým klubové rekordy, ktoré držia bývalý slovenský útočník Marián Gáborík a Američan Brian Rolston, ktorí skórovali v šiestich zápasoch po sebe proti Phoenixu (Arizone), resp. Los Angeles.



Najproduktívnejší hráč NHL uplynulej sezóny 2022/2023 Connor McDavid nazbieral v nočnom zápase na ľade Washingtonu štyri kanadské body za asistencie. Bol to pre neho bodovo najúspešnejší zápas v sezóne a zároveň prvý, v ktorom mal viac ako dva body. V druhej tretine prihral na všetky tri góly "olejárov," pričom išlo už o jeho 22. trojbodovú tretinu v kariére. V klubovej histórii ich dosiahli viac iba traja hráči, rekordér je Wayne Gretzky so 101 troj a viacbodovými tretinami.



Obranca Colorada Cale Makar nebodoval pri víťazstve 3:2 na ľade Minnesoty a naďalej mu ostáva získať jeden bod, aby vytvoril nový rekord v počte bodov obrancu v mesiaci november. Zatiaľ nazbieral v 10 zápasoch 20 kanadských bodov (2+18), čím vyrovnal zápis Raya Bourquea z novembra roku 1984. "Lavíny" odohrajú do konca mesiaca ešte dva zápasy - doma proti Calgary a Tampe Bay.