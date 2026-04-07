< sekcia Šport
Kučerov strelil v drese Tampy svoj 400. gól, Černák nebodoval
Tampa Bay Lightning prehrala na ľade Buffala Sabres 2:4.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 7. apríla (TASR) - Ruský hokejista Nikita Kučerov strelil v nočnom programe svoj jubilejný 400. gól v zámorskej NHL. Spoluhráč slovenského obrancu Erika Černáka ním nezabránil prehre Tampy Bay Lightning na ľade Buffala Sabres (2:4). Černák odohral 13:58 min., vystrelil raz na bránku súpera a odsedel si dvojminútový trest za nedovolené bránenie.
V šiestej minúte duelu zaokrúhlil svoj počet presných zásahov v prebiehajúcom ročníku na tridsať domáci útočník Alex Tuch, ktorý sa presadil po návrate z trestnej lavice. Kučerov vyrovnal v 12. minúte a ako druhý hráč v histórii organizácie „bleskov“ dosiahol na métu 400 gólov. Pred ním sa to podarilo iba bývalému kapitánovi Stevenovi Stamkosovi, ktorý v súčasnosti oblieka dres Nashvillu Predators. Buffalo sa bodovo dotiahlo na čelo Atlantickej divízie, kde je práve za Tampou s rovnakým počtom bodov (102). Dva body stráca na tieto tímy Montreal Canadiens so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským.
Boj o účasť v play off je mimoriadne zamotaný na západe. Winnipeg ho však naďalej nevzdáva a dotiahol sa na métu 80 bodov. Jets triumfovali nad Seattlom Kraken 6:2 najmä zásluhou dvojgólového amerického útočníka Kylea Connora. Tri asistencie nazbieral jeho spoluhráč z elitného útoku Mark Scheifele.
Do zostavy San Jose Sharks sa opäť nezmestil slovenský útočník Pavol Regenda. „Žraloci“ pri jeho neprítomnosti vyhrali doma nad Chicagom Blackhawks 3:2. Gól a asistenciu si pripísal švédsky útočník William Eklund, autorom víťazného presného zásahu bol v 44. minúte Američan Will Smith.
NHL - výsledky:
Buffalo - Tampa Bay 4:2, Winnipeg - Seattle 6:2, San Jose - Chicago 3:2, Los Angeles - Nashville 2:2 v 3. tretine
