Kučerov vyhral produktivitu so štvorbodovým náskokom pred MacKinnonom

New York 19. apríla (TASR) - Ruský hokejista Nikita Kučerov sa stal druhýkrát v kariére víťazom Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti NHL, keď v nej nazbieral 144 bodov (44+100) v 81 zápasoch. Krídelník Tampy Bay vyhral produktivitu so štvorbodovým náskokom pred Nathanom MacKinnonom z Colorada. Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca súťaže si vďaka 69 gólom vyslúžil Auston Matthews z Toronta.



MacKinnon zaostával pred záverečnou nocou za Kučerovom o šesť bodov. Kým Tampa už základnú časť dohrala, Colorado čakal v noci na piatok ešte posledný duel proti Edmontonu. Center Avalanche si napokon pripísal "len" dve asistencie, ktorými pomohol k víťazstvu 5:1. Dlhodobú časť sezóny tak zakončil so ziskom 140 bodov (51+89). Tretí skončil v kanadskom bodovaní Connor McDavid, držiteľ Art Ross Trophy z predošlých troch ročníkov vynechal šesť zápasov a získal 132 bodov (32+100).



Matthews sa stal suverénne najlepším strelcom základnej časti, pred druhým Samom Reinhartom (57) mal 12-gólový náskok. Američan získal Maurice Richard Trophy tretíkrát v kariére. Päťdesiatgólovú hranicu pokorili aj Zach Hyman z Colorada (54) a MacKinnon (51).



William M. Jennings pre brankára chytajúceho v tíme s najnižším počtom inkasovaných gólov patrí Connorovi Hellebuyckovi z Winnipegu. Jets dostali za celú základnú časť iba 199 gólov, o jeden menej ako Florida. Mali tak priemer 2,43 inkasovaného gólu na zápas. Hellebuyck dosiahol úspešnosť zásahov 92,1 percenta a gólový priemer 2,39.