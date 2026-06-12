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Kučerov získal Hartovu trofej, McDavida zdolal v hlasovaní o 10 bodov
Ruský krídelník triumfoval v ankete druhýkrát v kariére, cenu získal už v sezóne 2018/19. V hlasovaní predstihol McDavida o 10 bodov. Išlo o najtesnejší rozdiel od roku 2002.
Autor TASR,aktualizované
Tampa Bay 12. júna (TASR) - Ruský hokejista Nikita Kučerov z Tampy Bay Lightning získal Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny 2025/26. V mimoriadne tesnom hlasovaní predstihol Connora McDavida z Edmontonu Oilers a Nathana MacKinnona z Colorada Avalanche.
Ruský krídelník triumfoval v ankete druhýkrát v kariére, cenu získal už v sezóne 2018/19. V hlasovaní predstihol McDavida o 10 bodov. Išlo o najtesnejší rozdiel od roku 2002. „Ďakujem, je to pre mňa česť. Som naozaj vďačný spoluhráčom, trénerom a rodine. Veľmi veľa to pre mňa znamená,“ uviedol Kučerov podľa oficiálneho portálu NHL.
Hart Trophy získava každoročne hráč, ktorý je najviac užitočný pre svoj tím. Tridsaťdvaročný Kučerov bol druhý najproduktívnejší hokejista základnej časti, v 76 dueloch v drese Tampy zaznamenal 130 bodov (44+86). Spomedzi všetkých hráčov ligy mal najlepší bodový priemer (1,71) a v hodnotení +/- skončil so 43 pluskami na treťom mieste. Minimálne bod získal v 60-tich zo 76 zápasov. Finalistom Hartovej trofeje bol tretí rok za sebou, v ročníku 2023/24 skončil v hlasovaní druhý.
Kanadský hokejový funkcionár a kurátor Phil Pritchard vybral Hart Trophy z vitríny v Hokejovej sieni slávy (HHOF) v Toronte. „Strážca Stanleyho pohára“ následne odišiel na letisko, aby sa vydal na cestu do Tampy. Po príchode na Floridu použil električku, vodný skúter a kabriolet, aby prekvapil Kučerova v tréningovom centre Tampy, kde bola trofej umiestnená na stole v tmavej miestnosti. Kučerov získal ocenenie ako tretí člen „bleskov“ v tomto ročníku. Pred ním si prebral Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára jeho krajan Andrej Vasilevskij, ocenenie pre trénera roka získal Jon Cooper, ktorý bol prítomný aj pri odovzdávaní Hart Trophy pre Kučerova. „Jednou z veľkých vecí, ktoré ho robia veľkým, je to, že sa nikdy neupokojí. Môže mať v jednom roku 50 gólov, ale v nasledujúcom chce mať 51. Môže mať 100 asistencií, ale v ďalšom ich chce 110,“ povedal na adresu svojho zverenca kormidelník Lightning.
Ruský krídelník triumfoval v ankete druhýkrát v kariére, cenu získal už v sezóne 2018/19. V hlasovaní predstihol McDavida o 10 bodov. Išlo o najtesnejší rozdiel od roku 2002. „Ďakujem, je to pre mňa česť. Som naozaj vďačný spoluhráčom, trénerom a rodine. Veľmi veľa to pre mňa znamená,“ uviedol Kučerov podľa oficiálneho portálu NHL.
Hart Trophy získava každoročne hráč, ktorý je najviac užitočný pre svoj tím. Tridsaťdvaročný Kučerov bol druhý najproduktívnejší hokejista základnej časti, v 76 dueloch v drese Tampy zaznamenal 130 bodov (44+86). Spomedzi všetkých hráčov ligy mal najlepší bodový priemer (1,71) a v hodnotení +/- skončil so 43 pluskami na treťom mieste. Minimálne bod získal v 60-tich zo 76 zápasov. Finalistom Hartovej trofeje bol tretí rok za sebou, v ročníku 2023/24 skončil v hlasovaní druhý.
Kanadský hokejový funkcionár a kurátor Phil Pritchard vybral Hart Trophy z vitríny v Hokejovej sieni slávy (HHOF) v Toronte. „Strážca Stanleyho pohára“ následne odišiel na letisko, aby sa vydal na cestu do Tampy. Po príchode na Floridu použil električku, vodný skúter a kabriolet, aby prekvapil Kučerova v tréningovom centre Tampy, kde bola trofej umiestnená na stole v tmavej miestnosti. Kučerov získal ocenenie ako tretí člen „bleskov“ v tomto ročníku. Pred ním si prebral Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára jeho krajan Andrej Vasilevskij, ocenenie pre trénera roka získal Jon Cooper, ktorý bol prítomný aj pri odovzdávaní Hart Trophy pre Kučerova. „Jednou z veľkých vecí, ktoré ho robia veľkým, je to, že sa nikdy neupokojí. Môže mať v jednom roku 50 gólov, ale v nasledujúcom chce mať 51. Môže mať 100 asistencií, ale v ďalšom ich chce 110,“ povedal na adresu svojho zverenca kormidelník Lightning.