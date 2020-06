Kucka chcel volať sanitku, no napokon sa tešil z gólu i bodu

Parma 21. júna (TASR) - Slovenský futbalový stredopoliar Juraj Kucka strelil v sobotu jediný gól Parmy a po zápase sa stal mediálne najžiadanejšou postavou svojho tímu. O európske súťaže bojujúca Parma síce iba remizovala na trávniku zachraňujúceho sa FC Turín 1:1, no Kucka bol po prvom stretnutí po reštarte Serie A spokojný.



Hráči z Emilie-Romagna mohli aj prehrať, keď Turínčania tesne po zmene strán neskórovali z jedenástky. "Možno je pravda, že súper bol na tom lepšie fyzicky, no hra bola vyrovnaná. Obe mužstvá mali šance. Som šťastný za gól i bod, nech to takto pokračuje," povedal Kucka po zápase reportérom Sky.



Tridsaťtriročný Slovák sa zároveň priznal, že duel pre neho nebol jednoduchý po fyzickej stránke: "Poviem vám pravdu, bolo to oveľa horšie, než sa zdá. Ku koncu prvého polčasu som mal chvíle, keď som uvažoval zavolať sanitku. Potom som sa trochu dal dokopy a napokon som šťastný za gól a výsledok." Pre oficiálnu stránku Parma Calcio odpovedal aj na otázku, či si myslí, že jeho mužstvo je dosť dobré na účasť v klubovej Európe: "Ideme za naším cieľom pomaly. Máme pred sebou ešte dvanásť zápasov, budeme hrať každé tri dni. Pre všetkých to bude ťažké. Musíme bojovať aspoň tak, ako dnes."