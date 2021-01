Kucka prispel gólom k remíze Parmy na pôde Sassuola 1:1

Serie A - 18. kolo:



Sassuolo Calcio - Parma Calcio 1:1 (0:1)



Góly: 90+4. Djuričič (z 11 m) - 37. KUCKA



/L. Haraslín nastúpil za Sassuolo v 71. minúte - J. Kucka odohral za Parmu celý zápas/





Crotone Calico - Benevento Calcio 4:1 (2:0)



Góly: 29. a 54. Simy, 5. Glik (vlastný), 65. Vulič - 83. Falque





SSC Neapol - ACF Fiorentina 6:0 (4:0)



Góly: 5. a 72. Insigne (druhý z 11 m), 36. Demme, 38. Lozano, 45. Zielinski, 89. Politano



/S. Lobotka (Neapol) sedel na lavičke náhradníkov/

Rím 17. januára (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka prispel v 18. kole talianskej Serie A gólom k remíze Parmy na pôde Sassuola 1:1. V 37. minúte hlavou k vzdialenejšej žrdi strelil úvodný gól zápasu. Bod pre Sassuolo zachránil vo štvrtej minúte nadstaveného času z jedenástky Filip Djuričič.Zápas sa pre Kucku začal nešťastne, keď už v 1. minúte dostal od obrancu domácich Vlada Chiricheşa kopanec do hlavy, utrpel krvavú ranu a museli ho ošetrovať. Zápas dohrával s bandážou na hlave. Lukáš Haraslín nastúpil za Sassuolo v 71. minúte.Futbalisti SSC Neapol deklasovali Fiorentinu 6:0. V neúplnej tabuľke sa so ziskom 34 bodov posunuli na tretie miesto. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka v drese Neapola do zápasu nezasiahol.