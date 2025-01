Kucka sa môže vrátiť do hry už v marci: Operácia dopadla na výbornú

Bratislava 11. januára (TASR) - Slovenský futbalista Juraj Kucka by sa mohol vrátiť po zranení kolena na trávniky už v marci. Stredopoliar Slovana Bratislava to avizoval v sobotu na sociálnej sieti Instagram po operácii, ktorú absolvoval v dôsledku zranenia na sústredení v Katare. Pôvodné informácie hovorili o absencii do konca aktuálnej sezóny.



Tridsaťsedemročný hráč sa vrátil na Slovensko v noci na piatok. "Pozdravujem všetkých, už mám po operácii a všetko dopadlo na výbornú. Doktor nemusel robiť krížne väzy, len vyčistil meniskus a chrupavku. O nejaké dva mesiace by som mohol byť späť, takže dúfam, že rehabilitácie pôjdu dobre," povedal Kucka v krátkom vyjadrení z nemocničného lôžka. V prípade marcového návratu by mohol jeden z kľúčových hráčov slovenskej reprezentácie zasiahnuť aj do barážového dvojzápasu Ligy národov so Slovinskom o postup do B-divízie Ligy národov.



Slovenský reprezentant mal problémy s kolenom už vlani a podrobil sa aj artroskopii. Predtým si poranil rameno.