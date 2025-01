Kucka sa v Katare zranil, Slovanu bude chýbať do konca sezóny

Dauha 10. januára (TASR) - Futbalista Slovana Bratislava Juraj Kucka utrpel zranenie kolena na sústredení v Katare a musí sa podrobiť operácii. Reprezentačný stredopoliar bude podľa jeho slov chýbať Slovanu až do konca sezóny a zranenie mu tak neumožní ani štart v drese Slovenska v barážovom dvojzápase Ligy národov proti Slovinsku o postup do B-divízie.



Tridsaťsedemročný futbalista sa v noci na piatok vrátil na Slovensko, kde absolvuje operačný zákrok "Na tréningu sa mi vyvrtlo koleno, ktoré jednoducho nevydržalo. Po vyšetreniach priamo v Katare a konzultáciách s naším medicínskym tímom i lekármi na Slovensku sme sa zhodli, že odcestujem domov a podstúpim operáciu. Je tam poškodenie menisku a krížneho väzu, operačný zákrok by som mal podstúpiť už počas víkendu. Po ňom sa budem postupne dávať opäť dokopy, no žiaľ, vyradí ma to viac-menej do konca sezóny. Rok sa pre mňa nezačal najlepšie, mrzí ma, že spoluhráčom v najbližšom období nepomôžem, avšak neklesám na duchu a urobím maximum, aby som sa zotavil a vrátil sa späť," citoval Kucku klubový web.



Slovenský reprezentant už mal vlani problémy s kolenom a podrobil sa aj artroskopii. Predtým si poranil rameno.