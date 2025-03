Kucka ukončil reprezentačnú kariéru zo zdravotných dôvodov

Bratislava 10. marca (TASR) - Slovenský futbalista Juraj Kucka ukončil zo zdravotných dôvodov reprezentačnú kariéru. V pondelok o tom informoval Slovenský futbalový zväz (SFZ) na svojej oficiálnej stránke.



Tridsaťosemročný stredopoliar odohral za uplynulých 16 rokov v drese Slovenska 112 zápasov a v historickom rebríčku figuruje na treťom mieste. V poradí strelcov je so 14 gólmi na šiestom mieste spoločne s Miroslavom Karhanom a Marekom Mintálom. "Bolo mi cťou reprezentovať svoju krajinu také dlhé roky. Prišiel však čas, kedy som sa rozhodol ukončiť reprezentačnú kariéru," uviedol Kucka podľa SFZ. O detailoch ukončenia kariéry bude informovať verejnosť v nedeľu na oficiálnej tlačovej konferencii.



Posledný štart v národnom tíme si Kucka pripísal v septembrovom stretnutí Ligy národov proti Azerbajdžanu, v ktorom Slováci zvíťazili 2:0. Potom nasledovali zranenia, pre ktoré prišiel o zápasy Ligy majstrov v drese Slovana Bratislava a reprezentácii chýbal na októbrovom i novembrovom zraze. Kucka sa zúčastnil na všetkých štyroch vrcholných podujatiach, na ktorých Slovensko štartovalo v novodobej ére, teda na MS v Juhoafrickej republike v roku 2010 a na všetkých troch európskych šampionátoch od roku 2016.



"Kuco" debutoval v národnom v novembri 2008 v Žiline v prípravnom zápase proti Lichtenštajnsku (4:0). Premiérový reprezentačný gól si pripísal v auguste 2008 v Klagenfurte pri triumfe nad Rakúskom 2:1. Do pamätí fanúšikov sa zapísalo jeho oslavné salto po góle do siete Ikera Casillasa v kvalifikácii o postup na ME 2016 v žilinskom stretnutí proti Španielsku. "S reprezentačným dresom sa lúči legenda," uviedol SFZ a pripomenul, že slovenským fanúšikovia sa môžu s hráčom rozlúčiť počas zápasu play-off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku, ktorý je na programe 20. marca na Tehelnom poli.