Kuckov Watford bude hrať po 18 dňoch, tím absolvoval len jeden tréning

Watford 27. decembra (TASR) - Anglický futbalový tím FC Watford v kádri so slovenským reprezentantom Jurajom Kuckom sa po 18-dňovej pauze opäť zapojí do zápasového kolotoča. V priebehu uplynulých dvoch týždňov absolvoval iba jediný tréning, po prepuknutí koronavírusu v tíme Watfordu odložili zápasy s FC Burnley, Crystal Palace a Wolverhamptonom Wanderers.



"Len dnes sme mali všetci tréning," povedal taliansky tréner Claudio Ranieri deň pred stretnutím s West Hamom United, ktorý sa po úspešnom štarte do sezóny trápi a z uplynulých ôsmich zápasov vyhral len jeden. Napriek tomu má Ranieri pred súperom rešpekt: "Sú dobrí a vpredu majú veľmi zdatných hráčov. My musíme zmeniť svoj prístup, bojujeme o udržanie sa v súťaži."



S rastúcou silou omikron variantu koronavírusu na ostrovoch začínajú tréneri čoraz viac diskutovať o nezaočkovaných hráčoch. Kouč Liverpoolu Jürgen Klopp uvažuje aj o možnosti, že by futbalisti podpisovali vakcinačný status, s čím Ranieri súhlasí: "Ak je hráč zaočkovaný a dostane COVID-19, je to len maličkosť. Bez vakcíny musíte ostať dlho doma a netrénujete. Musíme vedieť, kto je zaočkovaný," citovala Ranieriho agentúra DPA.