Kuckov Watford prehral v 21. kole doma s Tottenhamom

Premier League - 21. kolo:



Arsenal Londýn - Manchester City 1:2 (1:0)

Góly: 31. Saka - 57. Mahrez (z 11 m), 90.+3 Rodri, ČK: 57. Gabriel (Arsenal) po 2. ŽK, 59.757 divákov.



FC Watford - Tottenham Hotspur 0:1 (0:0)

Gól: 90.+7 Sanchez, J. Kucka (Watford) odohral celý zápas

Londýn 1. januára (TASR) - Futbalisti majstrovského Manchestru City začali rok 2022 víťazne. V sobotnom súboji 21. kola anglickej Premier League vyhrali na londýnskom Emirates Stadium nad domácim Arsenalom 2:1, rozhodol o tom v 90.+3 minúte Rodri. V neúplnej tabuľke sú lídrom s 11-bodovým náskokom pred londýnskou Chelsea, Arsenal je s odstupom 18 bodov štvrtý a má o zápas menej.V prvom polčase boli "gunners", ktorým pre koronavísus chýbal tréner Mikel Arteta, aktívnejší. Do vedenia ich dostal v 31. minúte Bukayo Saka peknou strelou z prvej. Hostia vyrovnali v 57. minúte z penalty, keď prísny VAR dodatočne ukázal faul Granita Xhaku v domácej šestnástke. O dve minúty sa vykartoval brazílsky obranca Arsenalu Gabriel a domáci dohrávali v desiatich. Doplatili na to v nadstavenom čase, keď sa v 90.+3 minúte strelou po zemi presadil Rodri. Španiel pri oslave gólu vyzliekol dres a tešil sa pri sektore domácich priaznivcov, na čo tí zareagovali zahádzaním hráčov hostí plastovými fľašami a rolkami toaletného papiera. Tím trénera Pepa Guardiolu dosiahol v PL jedenáste víťazstvo za sebou.V druhom sobotnom novoročnom zápase domáci Watford, za ktorý odohral celý zápas slovenský stredopoliar Juraj Kucka, prehral s Tottenhamom 0:1, keď inkasoval v 7. minúte nadstaveného času. V súboji talianskych koučov Claudia Ranieriho a Antonia Conteho mali Spurs územnú prevahu, vypracovali si viaceré šance, no dokázali skórovať len raz. Po faule Kucku na Heung-Min Sona poslal juhokórejský reprezentant ostrý center do šestnástky, kde presne našiel Davinsona Sancheza, ktorý nekompromisne hlavou rozhodol. "Kohúti" v lige ťahajú sériu ôsmich duelov bez prehry a v tabuľke sú na piatom mieste.