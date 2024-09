Kucku pred Estónskom stoplo koleno: Moje telo si vybralo daň

Tallinn 4. júna (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona mal deň pred zápasom s Estónskom ešte 2-3 otázniky v zostave. Jeden mu pribudol po absencii Juraja Kucku, ktorý vynechá úvodný duel Ligy národov pre zranené koleno. Podľa skúseného stredopoliara je to aj možná reakcia organizmu na dlhodobú záťaž.



Problémy s kolenom ho trápili už približne tri týždne, počas ktorých nechýbal v zostave Slovana Bratislava. "Dostal som injekciu a s trénermi sme sa dohodli, že v Estónsku nebudem hrať, aby tá injekcia zabrala. Po rozhovoroch s viacerými lekármi sme sa zhodli, že zrejme ide o niečo chronické, prípadne vyplývajúce z preťaženia. Myslím si, že si moje telo vypýtalo určitú daň. Na druhej strane nebolo vôbec príjemné hrať dva zápasy s opuchnutým kolenom," poznamenal Kucka.



Tréner Calzona na tlačovke po prílete do Tallinnu neprezradil, kto Kucku nahradí. V súvislosti s pôvodnou nomináciou ide o druhú vynútenú zmenu, prvou bol jeden z najlepších strelcov nedávnych ME Ivan Schranz. "Vieme, čo obaja pre nás znamenajú. Zároveň ich absencia znamená šancu pre hráčov, ktorí doteraz hrávali menej."



Slováci chcú do nového ročníka LN vstúpiť víťazstvom, ktorým by podporili svoju šancu na postup do B-divízie. V skupine s Estónskom, Azerbajdžanom a Švédskom sú "papierovo" jeden z vážnych ašpirantov na jediné postupové miesto. "Bude kľúčové dodržiavať pokyny, ktoré nám dá tréner. Musíme ukázať svoju kvalitu," konštatoval Kucka.