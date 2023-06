Kucku prekvapila nominácia Hamšíka: Bol som zaskočený

Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na tréningový kemp v Šamoríne:



brankári: Henrich Ravas (Widzew Lodž), Ľubomír Belko (MŠK Žilina), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Marek Rodák (FC Fulham), Martin Dúbravka (Newcastle United)



obrancovia: Peter Pekarík (Hertha BSC), Michal Tomič (FK Mladá Boleslav), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Sebastián Kóša (Spartak Trnava), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Slovan Bratislava), Norbert Gyömbér (US Salernitana)



stredopoliari: Artur Gajdoš, Samuel Lavrinčík (obaja AS Trenčín), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Máté Szolgai (FC ŠTK 1914 Šamorín), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Tomáš Suslov (FC Groningen), Marek Hamšík (Trabzonspor)



útočníci: Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Róbert Mak (Sydney FC), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Ivan Schranz (Slavia Praha), Erik Jirka (Viktoria Plzeň), Róbert Polievka (Dukla B. Bystrica), Ladislav Almási (Baník Ostrava), Róbert Boženík (Boavista Porto), David Strelec (Reggina 1914)

Šamorín 5. júna (TASR) - Kemp slovenskej futbalovej reprezentácie pred júnovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 absolvuje v Šamoríne 29 hráčov. Z pôvodnej 30-člennej nominácie napokon vypadol devätnásťročný stredopoliar Mário Sauer. Okrem neho sa však pred zrakom hlavného trénera Francesca Calzonu budú chcieť v dobrom svetle ukázať traja členovia výberu do 20 rokov, ktorí sa počas uplynulého víkendu vrátili z MS v Argentíne.Medzi mladíkov v slovenskom výbere patria stredopoliari Artur Gajdoš, Máté Szolzgai a stopér Sebastián Kóša.uviedol Kóša počas pondelkového mediálneho termínu reprezentácie.Na tréningovom kempe sa zúčastnia aj skúsení hráči vrátane Martina Dúbravku, Petra Pekaríka, Róberta Maka či Juraja Kucku, ktorý sa vyjadril k netradičnému času tréningového kempu: "citoval Kucku oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Témou zrazu bol aj prekvapivý návrat Mareka Hamšíka, ktorý už oficiálne ukončil reprezentačnú kariéru. V priebehu uplynulých dní oznámil koniec aj na klubovej scéne. Pozvánku Calzonu však prijal, čím prekvapil aj Kucku.dodal s úsmevom tridsaťšesťročný stredopoliar Slovana Bratislava.Slováci získali v marcovom asociačnom termíne kvalifikácie ME 2024 štyri body za domácu bezgólovú remízu s Luxemburskom a víťazstvo 2:0 nad Bosnou a Hercegovinou. V júni ich čaká dvojzápas na ihriskách súperov. Na Islande sa predstavia v sobotu 17. júna o 20.45 SELČ, proti Lichtenštajnsku nastúpia v utorok 20. júna o 20.45.