Kučová neuspela vo finále turnaja WTA v Gdyni

dvojhra - finále:



Maryna Zanevská (Belg.) - Kristína KUČOVÁ (SR) 6:4, 7:6 (4)

Gdyňa 25. júla (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová nezískala premiérový titul na hlavnom profesionálnom okruhu. V nedeľňajšom finále dvojhry na antukovom turnaji WTA v poľskej Gdyni prehrala s Belgičankou Marynou Zanevskou za 111 minút 4:6, 6:7 (4).Slovenka vstúpila do zápasu raketovo, keď súperke vzala podanie v úvodnom i treťom geme a razom sa dostala do vedenia 3:0. Vzápätí však prehrala dva svoje servisy a o osude prvého dejstva rozhodla desiata hra. Kučová v nej ešte prvé dva setbaly odvrátila, ale ďalší už Zanevská na príjme premenila. Takisto druhé dejstvo odštartovala Kučová dvoma brejkmi, no ani tentoraz to nedotiahla do úspešného konca. Prehrala dokonca tri podania za sebou, v deviatom geme síce prelomila servis Zanevskej a za stavu 6:6 odvrátila na servise štyri mečbaly, ale v tajbrejku sa jej už obrat nepodaril.Tridsaťjedenročná Kučová hrala svoje prvé finále na hlavnom okruhu WTA. V roku 2016 bola v semifinále prestížneho Roger´s Cupu v Montreale, vlani vyhrala podujatie nižšej kategórie 125K v Prahe.