ženy - dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR-8) - Daniela Seguelová (Čile) 6:3, 6:2





New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová postúpila do 2. kola kvalifikácie dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open. V New Yorku v pozícii ôsmej nasadenej hráčky zdolala Danielu Seguelovú z Čile 6:3 a 6:2.