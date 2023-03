Kučová postúpila do semifinále dvojhry na turnaji ITF v Trnave

dvojhra - štvrťfinále:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Tereza Smitková (ČR) 6:4, 4:6, 6:4

Trnava 3. marca (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji ITF EMPIRE Women´s Indoor v Trnave. V piatkovom štvrťfinále vyradila Češku Terezu Smitkovú 6:4, 4:6, 6:4. V rozhodujúcom sete otočila z 1:4. V dueli o postup do finále nastúpi proti Rumunke Jacqueline Adine Cristianovej, ktorá zdolala šiestu nasadenú Slovinku Tamaru Zidanšekovú 7:5, 1:6, 6:2.Kučová aj za nepriaznivého stavu v treťom sete verila, že zápas so Smitkovou ešte môže otočiť.uviedla Kučová vo videorozhovore pre oficiálnu webovú stránku turnaja.