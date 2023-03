Kučová postúpila do štvrťfinále na turnaji ITF v Trnave

dvojhra - 2. kolo:



Kristína KUČOVÁ (SR) - Lucie Havlíčková (ČR) 6:4, 7:6 (4)

Yanina Wickmayerová (Belg.) - Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 6:2, 6:4

Trnava 2. marca (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na turnaji ITF EMPIRE Women´s Indoor v Trnave. V druhom kole vyradila 17-ročnú Češku Luciu Havlíčkovú 6:4, 7:6 (4). V druhom dejstve odvrátila za stavu 4:5 pri vlastnom podaní tri setbaly.V dueli o postup do semifinále nastúpi v piatok proti siedmej nasadenej Havlíčkovej krajanke Tereze Smitkovej. Druhé kolo bolo konečnou stanicou pre ďalšiu Slovenku Rebeccu Šramkovú, ktorá prehrala so skúsenou Belgičankou Yaninou Wickmayerovou 2:6, 4:6. V druhom sete nevyužila náskok 3:1.