Slovenská tenistka Kučová nestačila na Halepovej agresívnu hru

Rumunská tenistka Simona Halepová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

ženy - dvojhra - 2. kolo:

Simona Halepová (Rum.-12) - Kristína KUČOVÁ (SR) 6:3, 6:1

New York 1. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová neuspela v 2. kole dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii "lucky loserky" podľahla dvanástej nasadenej Rumunke Simone Halepovej 3:6, 1:6. Napriek prehre dosiahla najlepší výsledok v New Yorku, v roku 2016 pri premiére v hlavnej súťaži stroskotala hneď na úvodnej prekážke.Zápas medi Kučovou a Halepovou presunuli organizátori na štadión Arthura Ashea. Obhajkyňa titulu Japonka Naomi Osaková totiž postúpila bez boja do 3. kola, keďže srbská kvalifikantka Olga Danilovičová na duel nenastúpila pre zdravotné problémy. Halepová hneď v úvodnom geme prelomila podanie Kučovej a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 2:0. Slovenka síce v šiestom geme zobrala Halepovej servis a vyrovnala na 3:3, no ďalšie tri hry sa stali korisťou bývalej svetovej jednotky.Halepová hrala agresívne, výborne returnovala, vychádzali jej údery po čiare. Kučová striedala dobré momenty so slabšími, v dôležitých momentoch robila priveľa nevynútených chýb. Na začiatku druhého setu Halepová po rýchlom brejku odskočila Slovenke na 3:0 a zápas už s prehľadom dotiahla do úspešného konca. V siedmom geme premenila pri vlastnom podaní hneď prvý mečbal.uviedla Halepová v prvom pozápasovom rozhovore.