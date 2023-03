Kučová vyradila na turnaji ITF v Trnave nasadenú dvojku Grabherovú

dvojhra - 1. kolo:



Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) - Ylona-Georgiana Ghioroaieová (Rum.) 6:4, 6:7 (3), 6:2

Kristína KUČOVÁ (SR) - Julia Grabherová (Rak.-2) 6:1, 2:6, 6:3

Oceane Dodinová (Fr.-3) - Radka ZELNÍČKOVÁ (SR) 7:6 (4), 6:1

Leira Romerová-Gormazová (Šp.) - Natália KROČKOVÁ (ŠR) 6:3, 6:3

Trnava 1. marca (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa prebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji ITF EMPIRE Women´s Indoor v Trnave. V úvodnom kole vyradila nasadenú dvojku Rakúšanku Juliu Grabherovú 6:1, 2:6, 6:3. O zisku skalpu hráčky z elitnej svetovej stovky rozhodla v ôsmom geme tretieho setu, v ktorom prelomila súperkino podanie.uviedla Kučová, ktorá sa na turnaj pripravovala pod drobnohľadom Vladimíra Pláteníka, šéftrénera trnavského klubu. V 2. kole ju čaká Češka Lucie Havlíčková.Okrem Kučovej zvládla úvodnú prekážku aj ďalšia držiteľka voľnej karty Rebecca Šramková, ktorá zdolala Rumunku Ylonu-Georgianu Ghioroaieovú 6:4, 6:7 (3), 6:2. Radka Zelníčková v pozícii kvalifikantky prehrala s treťou nasadenou Francúzkou Oceane Dodinovou 6:7 (4), 1:6. V prvom sete dokázala s favoritkou držať krok, no druhé dejstvo bolo už jasne v réžii 101. hráčky svetového rebríčka WTA. Talentovaná iba 14-ročná Natália Kročková podľahla Španielke Leire Romerovej-Gormazovej 3:6, 3:6. So súťažou sa rozlúčila aj najvyššie nasadená Nemka Tamara Korpatschová, ktorá prehrala s Poľkou Weronikou Falkowskou 3:6, 3:6.