Kúdela dostal za rasizmus dištanc na desať zápasov

Zürich 14. apríla (TASR) - Futbalista Slavie Praha Ondřej Kúdela dostal od disciplinárky UEFA dištanc na desať zápasov za rasistickú urážku Glena Kamaru v dueli Európskej ligy proti Glasgowu Rangers. Trest sa vzťahuje na všetky klubové súťaže i reprezentačné duely.



Trest dostal aj Kamara, ktorý Kúdelu po stretnutí fyzicky napadol v útrobách štadióna a dostal za to zákaz činnosti na tri zápasy. Incident sa odohral počas marcovej odvety osemfinále Európskej ligy, "zošívaní" zvíťazili v škótskej metropole 2:0 a zabezpečili si postup do štvrťfinále.



Zo zverejneného stanoviska UEFA nie je jasné, na základe čoho Kúdelu usvedčili z rasizmu. Samotný futbalista sa priznal k vulgárnemu ataku, ale odmietol rasistický podtex. Počas konverzácie s Kamarom na ihrisku si zakrýval ústa, Kamara v jednom z rozhovorov uviedol, že urážku počul jeden z jeho spoluhráčov. "UEFA potrestala hráča Slavie Praha, pána Kúdelu, trestom na desať zápasov v súťažiach UEFA vrátane reprezentačných za jeho rasistické správanie sa," citoval portál iDnes.cz zo stanoviska UEFA. Podľa pravidiel je desaťzápasový dištanc minimálny trest za rasizmus.



Kúdelu výsledok konania prekvapil, najmä s ohľadom na vyjadrenia vyšetrujúceho inšpektora, ktorý ešte v pondelok vo svojej správe nenašiel dôkaz z rasistického správania sa. "Som zaskočený, že Disciplinárna komisia UEFA dospela k inému záveru ako predtým jej inšpektor. Podľa neho neexistovali presvedčivé dôkazy pre moje obvinenie z rasizmu, ktoré aj naďalej odmietam," vyhlásil Kúdela prostredníctvom svojho právneho zastúpenia. Podľa advokátskej kancelárie zvážia odvolanie. "Rozhodnutie nám doručili bez odôvodnenia, po dohode s klientom teda požiadame o jeho dodanie a zvážime odvolanie. Disciplinárny spis mal 130 strán vyjadrení, správ a dôkazov i ďalšie desiatky minút videozáznamov a ich analýz. Máme teda vážne pochybnosti, ako dôkladne sa disciplinárny orgán so všetkými oboznámil, najmä s naším posledným vyjadrením behom približne dňa a pol," citoval portál iDnes.cz stanovisko advokátskej kancelárie zastupujúcej Kúdelu.



Zmierlivejšie sa k prípadu postavila samotná Slavia, podľa šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka spravia kroky, aby sa podobná situácia neopakovala: "Ako klub rešpektujeme rozhodnutie. Ondřej Kúdela nemal v žiadnom prípade pristúpiť k hráčovi súpera. Ľutujem to a ospravedlňujem sa Glenovi Kamarovi za situáciu, ktorá zjavne spôsobila utrpenie jemu a jeho spoluhráčom i každému, kto má niečo spoločné s Rangers a Slaviou. Podnikám pozitívne kroky, aby som zabránil opakovaniu podobnej situácie."



Hoci Kúdela nesúhlasí s trestom za rasizmus, pripúšťa, že spravil chybu: "Uvedomujem si, že som nemal za Kamarom vôbec chodiť a čokoľvek mu hovoriť. Boli tam však emócie a teraz to už nedokážem vrátiť späť. Je mi to ľúto." V dôsledku rozhodnutia s určitosťou príde o EURO. "Je to pre mňa čerstvá a prekvapujúca informácia. Trest sa mi zdá veľmi vysoký, uvidíme, či sa Ondra odvolá. Ak by však zostal v platnosti pôvodný trest, bolo by to pre nás, samozrejme, citeľné oslabenie. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie," reagoval tréner českej reprezentácie Jaroslav Šilhavý. Kúdela si odpykal prvý duel z trestu v úvodnom dueli štvrťfinále EL na pôde Arsenalu. Slavii bude chýbať pravdepodobne aj na začiatku ďalšieho pohárového ročníka, aby mal v novej sezóne čistý štít, Slavia by musela postúpiť do finále EL a Česi aspoň do štvrťfinále na ME.



"Myslím si, že Kúdela kričal smerom k rozhodcovi, či by mohol dať niekomu kartu, alebo také niečo. Ja som mu povedal, aby bol ticho. On sa pousmial a odvetil 'sekundičku kamarát'. Potom za mnou prišiel a povedal: 'Si zasr... opica. Ty to vieš, že si.' Odvtedy mi prelietlo hlavou mnoho emócií," opísal neskôr inkriminovanú situáciu Kamara pre korešpondenta ITW News Petra Smitha. Kúdela však naďalej odmieta, že použil rasistickú urážku.



V osobitnom prípade z toho istého zápasu DK UEFA potrestala hráča Glasgowa Rangers Kemara Roofea za brutálny faul na brankára Slavie Ondřeja Kolářa štvorzápasovým dištancom. UEFA zároveň udelila Rangers pokutu 9000 eur za nevhodné správanie sa tímu.



Brankár Kolář, ktorý v 61. minúte po faule Roofea v štýle kung-fu utrpel zlomeninu v oblasti čelnej dutiny, duel nedochytal. Domáci útočník dostal za zákrok červenú kartu. "Bol to najhorší faul, ktorý som na vlastné oči videl, a to som už videl mnohé. Pre mňa to bol úder ako v bojových športoch, lenže tam nemajú obuté kopačky a nie sú rozbehnutí v plnej rýchlostí," povedal po zápase tréner Slavie Jindřich Trpišovský. Kolář sa vrátil do brány minulý týždeň v úvodnom štvrťfinálovom dueli proti londýnskemu Arsenalu, po zranení chytá v ochrannej helme a maske.