Kúdela nebude trestne stíhaný za údajný rasizmus na adresu Kamaru

Glasgow 9. marca (TASR) - Český futbalista Ondřej Kúdela nebude čeliť trestnému stíhaniu za údajný rasizmus voči fínskemu stredopoliarovi Glenovi Kamarovi. V stredu o tom informoval škótsky Korunný úrad. Obranca pražskej Slavie mal hráča Glasgowu Rangers uraziť počas minuloročnej osemfinálovej odvety Európskej ligy, ktorú "zošívaní" vyhrali 2:0 a vybojovali si postup.



Ku konverzácii medzi dvoma aktérmi tejto kauzy došlo pred koncom zápasu, keď Kúdela svojmu súperovi niečo šepkal do ucha. Ten ho obvinil z rasizmu a Čech následne dostal od Európskej futbalovej únie (UEFA) desaťzápasový dištanc a nemohol tak hrať na minuloročných ME. Obvinenia od začiatku označoval za nepravdivé a aj keď si už trest odpykal, odvolal sa na Športový arbitrážny súd (CAS), ktorý by sa mal týmto prípadom zaoberať v apríli.



Trestne stíhaný nebude ani fínsky hráč, ktorý mal po dueli 34-ročného obrancu fyzicky napadnúť v útrobách štadióna. UEFA ho už predtým suspendovala na tri zápasy. Podľa prokurátora bude prípad znovu otvorený iba vtedy, keď sa objavia nové dôkazy.



"Môjho klienta Glena Kamaru potešilo, že po predložení dôkazov a ich dôkladnom zvážení nebude čeliť trestnému konaniu," uviedol pre britské média Kamarov právnik Aemer Awnar.