Kudelka skončil na striedačke Michaloviec, nahradí ho Valtonen

Michalovce 29. januára (TASR) - Vedenie extraligového hokejového klubu HK Dukla Ingema Michalovce ukončilo spoluprácu s hlavným trénerom Petrom Kudelkom a jeho asistentom Tomášom Surovým. Novým koučom bude Fín Tomek Valtonen, ktorý už v Michalovciach pôsobil a v sezóne 2020/21 získal s tímom bronz. Informovala o tom oficiálna stránka mužstva.



"Momentálne výsledky a hlavne herný prejav nášho mužstva nás prinútil urobiť zmeny na trénerskom poste. Rozhodnutie urobiť tento krok prišlo po domácich prehrách s Novými Zámkami a Humenným. Tím potrebuje pred reprezentačnou prestávkou nový impulz a v neposlednom rade sa potrebujeme dobre pripraviť na play off," uvádza sa v stanovisku klubu.



Štyridsaťštyriročný Valtonen pôsobil v minulosti na striedačke Michaloviec takmer dve sezóny. V prvom roku obsadil s tímom tretie miesto, keď mužstvo vypadlo v semifinále s Popradom 2:4 na zápasy. V ďalšej sezóne Dukla vypadla vo štvrťfinále s Košicami (rovnako 2:4). "Dohodli sme sa s trénerom, ktorý dobre pozná slovenských hráčov, pozná extraligu, má najvyššie ambície a z každého hráča vyťaží maximum. Tomek Valtonen, ktorý momentálne žije v Michalovciach, bol našou prvou voľbou, keďže o svojej profesionalite nás presvedčil už v minulosti, keď s Duklou prežil úspešné sezóny a získal aj historickú bronzovú medailu. Dohodli sme sa s ním na zmluve do konca sezóny 2024/2025 a veríme, že spolu budeme silnejší a naplníme naše predsezónne ciele," píše sa ďalej v stanovisku.



Kudelka pôsobil v Michalovciach od februára minulého roka, keď nahradil na striedačke Romana Stantiena. S tímom skončil na 8. mieste po základnej časti. V kvalifikácii play off Michalovčania vyhrali s Trenčínom 3:2 na zápasy a postúpili do štvrťfinále. V ňom sa postarali o jedno z najväčších prekvapení vyraďovacích bojov, keď po šiestich zápasoch (4:2) vyradili obhajcu titulu Slovan Bratislava, ktorý bol niekoľko týždňov líder súťaže a do play off vstúpil z 2. miesta. V semifinále Michalovce vypadli s neskorším majstrom z Košíc po sedemzápasovej sérii a obsadili konečné štvrté miesto.



Tímu patrí aktuálne v tabuľke priebežné 4. miesto s desaťbodovou stratou na prvú Spišskú Novú Ves. Dukla v nedeľu vyhrala v 40. kole na ľade Slovana Bratislava 2:1. Tridsaťpäťročný Kudelka po stretnutí uviedol: "Som spokojný s troma bodmi, ale aj s výkonom, pretože v predchádzajúcom zápase doma s Humenným sme podali slabý výkon. Revanšovali sme sa a som rád, že chlapci dodržali to, o čom sme sa rozprávali na poradách a tréningoch. Fungoval nám forček, stredné pásmo a aj hra v obrannom pásme a veľká obetavosť. Víťazstvo si veľmi vážime a chlapcom ďakujem, oni vedia za čo."