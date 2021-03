Kúdelu vypočul vyšetrovateľ UEFA, britská polícia ho čaká 8. apríla

Praha 25. marca (TASR) - Českého futbalistu Ondřeja Kúdelu už v súvislosti s incidentom s hráčom Glasgowa Rangers Glenom Kamarom vypočul španielsky vyšetrovateľ Európskej futbalovej únie (UEFA). Výsluch u britskej polície by ho podľa denníka The Guardian mal čakať 8. apríla, keď Slavia pricestuje na zápas Európskej ligy proti Arsenalu Londýn. Kúdela sa vráti do Veľkej Británie už o týždeň ako člen českej reprezentácie na duel proti Walesu.



"Vyšetrovateľ UEFA si vypočul hráča ohľadom oboch incidentov, ktoré sa odohrali počas zápasu Európskej ligy medzi Slaviou Praha a Glasgowom Rangers minulý štvrtok. Klub aj hráč čakajú na závery vyšetrovateľa a prípadný ďalší postup UEFA. Ďalšie informácie nebudeme poskytovať," uviedla Slavia Praha v oficiálnom vyhlásení.



Kúdela čelí za incident s Kamarom obvineniu z rasizmu. "Zošívaní" to striktne popierajú. Sám Kúdela rasizmus úplne vylúčil a neskôr priznal, že v emóciách Kamarovi adresoval vulgárnu nadávku "fu.. guy".



Slavia naopak podala na Kamaru trestné oznámenie za fyzický útok. Hovorca pražského klubu Michal Býčka uviedol, že hráčov hostí po zápase nepustili priamo do šatne a Kamara Kúdelu napadol, viackrát ho udrel päsťou do tváre, aj pred očami domáceho trénera Stevena Gerrarda a zástupcov UEFA.