Kudrna po triumfe nad Poľskom: Je to pekný výsledok

Ostrava 15. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti zvládli svoj štvrtý zápas na MS v Ostrave a pripísali si tretie víťazstvo. To stredajšie proti Poľsku sa nerodilo ľahko, podľa útočníka Andreja Kudrnu je triumf 4:0 pekný výsledok.



Slovákom vyšla prvá tretina, strelili v nej dva góly, v druhej sa však trápili. Presadili sa až v tretej ďalšími dvoma gólmi. "Vedeli sme, že to bude ťažké. Vyšla nám prvá tetina, v druhej sme ubránili nejaké oslabenia. V tretej sme to už myslím kontrolovali," uviedol Kudrna.



Po štyroch dueloch na turnaji majú zverenci Craiga Ramsayho na konte 19 strelených gólov, najviac na celom šampionáte. "Myslím si, že 4:0 je pekný výsledok. Nebudeme dávať v každom zápasy góly kedy sa nám zachce. My musíme v prvom rade dobre brániť. Musíme hrať z obrany, vieme, že máme ofenzívnu silu a že nejaké góly dáme."



Brankár Samuel Hlavaj mal 22 úspešných zákrokov a Kudrna priznal, že na jeho shutout myslela celá striedačka. "Je to pre neho odmena, chytal výborne. Som rád, že má tú nulu. S pribúdajúcimi minútami sme si hovorili, že mu k nej musíme pomôcť."



Slovákov teraz čakajú dva dni voľna, v sobotu ich čakajú Francúzi. "Musíme dobre zregenerovať, pripravíme sa na nich. Musíme byť tím, ktorý bude diktovať hru, chceme byť aktívni," uzavrel slovenský krídelník.