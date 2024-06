Kudrna po troch rokoch opúšťa Litvínov

Zvolen 21. júna (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Andrej Kudrna opúšťa po troch rokoch tím HC Verva Litvínov. S českým extraligovým klubom sa dohodol na rozviazaní zmluvy z rodinných dôvodov. Tridsaťtriročný útočník sa vracia do najvyššej slovenskej súťaže, keď sa dohodol na spolupráci s HKM Zvolen.



Kudrna prišiel do Litvínova pred sezónou 2021/2022, v ročníku 2022/2023 sa stal najlepším strelcom "chemikov" s 22 presnými zásahmi vrátane play off. V minulej sezóne si pripísal 21 bodov (8+13) v 52 dueloch základnej časti a tri góly v 13 súbojoch play off. Celkovo nazbieral v 171 dueloch v drese Litvínova 78 kanadských bodov (44+35). "S rodinou sme sa rozhodli ísť späť na Slovensko. Veľmi si vážim, že mi vedenie klubu vyšlo v ústrety," povedal skúsený útočník pre web litvínovského klubu.



V novej sezóne si oblečie zvolenský dres. Účastník štyroch svetových šampionátov a ZOH 2018 sa do rodnej krajiny vracia po dlhých deviatich rokoch. O jeho služby malo záujem viacero klubov, Kudrna však zvolil ako nové pôsobisko tím spod Pustého hradu. "Keď sa objavila príležitosť získať Andreja do Zvolena, neváhali sme. Takýchto kvalitných a skúsených hráčov nie je možné priviesť ku nám každý rok. Osobné stretnutie absolvoval aj s Dušanom Mrázom a Rastislavom Čačkom, ktoré dopadlo veľmi pozitívne. Ukázali sme mu našu víziu, ktorá sa mu zapáčila, a následne sme už pracovali na detailoch. Do týchto rokovaní sme vložili množstvo energie a sme veľmi radi, že Andrej nakoniec podpísal u nás. Veríme, že bude patriť k lídrom tímu a pomôže v boji o majstrovský titul," uviedol pre webstránku HKM generálny manažér klubu Ladislav Čierny.



Kudrna v minulosti pôsobil v kanadskej juniorskej súťaži WHL, s bratislavským Slovanom získal majstrovský titul a v jeho farbách si okrem najvyššej slovenskej súťaže zahral aj KHL. Po zastávkach v Skalici a Banskej Bystrici sa v roku 2015 presunul do českej extraligy, kde si najskôr vyskúšal pôsobenie v Sparte Praha a od roku 2021 zakotvil v Litvínove. Na konte má 81 štartov a 17 gólov v reprezentačnom A-tíme SR. Na tohtoročnom svetovom šampionáte v Česku odohral sedem zápasov so ziskom asistencie.