Kuhnleová sa stala víťazkou v K1, finále bez Sloveniek

ME vo vodnom slalome v Ivrei - finále:

K1 žien:

1. Corinna Kuhnleová (Rak.) 91,42 s (0),

2. Eve Terceljová (Slovin.) 91,89 (0),

3. Ricada Funková (Nem.) 95,34 (4),

4. Klaudia Zwolinská (Poľ.) 95,99 (2),

5. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 96,71 (2),

6. Camille Prigentová (Fr.) 98,36 (0), ...

v semifinále 11. Eliška MINTÁLOVÁ 99,58 (4),

17. Jana DUKÁTOVÁ (obe SR) 103,27 (2) - nepostúpili do finále



K1 muži:

1. Vít Přindiš (ČR) 81,90 s (0),

2. Giovanni de Gennaro (Tal.) 82,65 (0),

3. Peter Kauzer (Slovin.) 82,92 (0),

4. Vavrinec Hradílek (ČR) 86,06 (0),

5. Mario Leitner (Rak.) 86,40 (0),

6. Felix Oschmautz (Rak.) 86,42 (2),

... 8. Adam GONŠENICA,

semifinále: 15. Martin HALČIN 85,89 (2),

34. Jakub GRIGAR (všetci SR) 132,67 (50) - nepostúpili do finále

Ivrea 8. mája (TASR) - Slovenský kajakár Adam Gonšenica obsadil 8. miesto na ME vo vodnom slalome. V sobotnom finále sa vyhol trestným sekundám, za víťazom Vítom Přindišom z Česka zaostal o 7,97 sekundy. Striebro vybojoval v Ivrei domáci Talian Giovanni de Gennaro s mankom 0,75 s. Tretí bol Slovinec Peter Kauzer (+1,02).Dvadsaťjedenročný Gonšenica bol jediným slovenským zástupcom v elitnej desiatke K1, keď sa kvalifikoval v semifinále z poslednej možnej priečky.uviedol debutant na ME Gonšenica pre canoe.sk.Jeho krajan Jakub Grigar mal veľkú smolu, keď prišiel do cieľa na priebežnom druhom mieste, ale dodatočne mu pripísali 50-sekundovú penalizáciu za minutú tretiu bránku.povedal na facebooku Slovenskej kanoistiky Grigar, ktorý už mal istotu štartu na olympiáde:Tretí slovenský kajakár Martin Halčin bol pätnásty.Medzi ženami získala v Ivrei zlato Rakúšanka Corinna Kuhnleová. Vo finále predviedla čistú jazdu a zdolala Slovinku Evu Terceljovú o 0,47 sekundy. Tretia bola Nemka Ricarda Funková, ktorá so štyrmi trestnými sekundami zaostala za víťazkou o 3,92 sekundy. Slovensko nemalo vo finále zastúpenie.Eliška Mintálová si vybojovala miestenku na OH do Tokia, ale tesne jej ušla účasť medzi najlepšou desiatkou. Za postupom zo semifinále zaostala iba o osem stotín, keď bola so štyrmi trestnými sekundami jedenásta. Jane Dukátovej jazda nevyšla, hoci "ťukla" iba raz, bola výrazne pomalšia a skončila sedemnásta s mankom 6,84 sekundy na víťazku semifinále Maialen Chourrautovú.povedala Mintálová na facebooku Slovenskej kanoistiky.Tridsaťosemrončá Dukátová bola sklamaná, že sa nepredstaví v Tokio, ale pre canoe.sk priznala, že zdravotný stav ju limituje:Slovenky vybojovali miestenku na OH už pred dvoma rokmi na majstrovstvách sveta. V Ivrei sa rozhodovalo, ktorá pocestuje do Japonska. V hre zostali iba Dukátová a 22-ročná Mintálová, ktorú čaká premiéra pod piatimi kruhmi. Okrem nej má istotu účasti v Tokiu iba jej kolega z K1 mužov Jakub Grigar.