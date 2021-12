Kukučka je spokojný so zrazom, v najbližších dňoch oznámi nomináciu ME

Bratislava 30. decembra (TASR) - Tréner slovenskej hádzanárskej reprezentácie Peter Kukučka je spokojný s nasadením hráčov na tohtotýždňovom zraze v rámci prípravy na ME. V nominácii na šampionát, ktorý sa začne 13. januára, má ešte pár otáznikov, no oznámi ju do pondelka, keď sa národný tím opäť stretne.



"Som veľmi spokojný s prístupom chalanov, všetci išli naplno. Teraz je dôležité, aby sme 3. januára nadviazali na tieto dni, dolaďovali a zlepšovali sa v niektorých herných činnostiach," povedal Kukučka vo videu Slovenského zväzu hádzanej (SZH).



Kádru Slovenska, ktoré bude spolu s Maďarskom európsky šampionát hostiť, sa nevyhli zranenia. "Na treťom tréningu si Jakub Prokop podvrtol členok, zajtra bude mať výsledky z magnetickej rezonancie. Je to škoda, pretože mal dobrú formu a darilo sa mu v lige," povedal Kukučka o hráčovi španielskeho Clubu Balonmano Nava.