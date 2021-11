Kukučka po prehre Slovákov so Srbskom: Nevedeli sme sa presadiť

prípravný medzištátny zápas:



Slovensko - Srbsko 21:32 (11:14)



zostava a góly SR: Žernovič, Paul, Konečný - T. Urban 6/2, Hruščák, Slaninka, Mikita, Ďuriš 1, Kalafut 1, L. Urban 2, Péchy 6, Korbel 2, Macháč, Burnazovič, Rečičár 1, Briatka, Prokop 2, Kováčech, Ivanycja. Rozhodovali: Záhradník, Budzák (obaja SR), vylúčenia: 5:3, 7m hody: 3/2 - 5/4, 450 divákov

Hlas po zápase /zdroj: Sport1 TV/:



Peter Kukučka, tréner SR: "Som sklamaný, z našej strany to dnes bolo v útoku veľmi slabé a statické. Dobre sme hrali možno úvodných 10-12 minút, ale počas celého zápasu sme sa trápili v ofenzíve. Nevedeli sme sa vpredu presadiť, nezabrali nám spojky a viazla aj súhra s pivotom. V druhom dueli so Srbmi očakávam úplne iný prístup, musíme sa poučiť a podať lepší výkon."

Šaľa 5. novembra (TASR) - Slovenskí hádzanári prehrali v piatkovom prípravnom stretnutí v Šali so Srbskom 21:32. S rovnakým súperom sa stretnú aj v sobotu v Bratislave za zatvorenými dverami.Pre zverencov trénera Petra Kukučku je dvojzápas so Srbskom súčasťou prípravy na januárový domáci európsky šampionát, ktorý Slovensko organizuje spoločne s Maďarskom.Najlepší strelci slovenského tímu v zápase boli Lukáš Péchy a Tomáš Urban so šiestimi gólmi. Duel sa mal pôvodne uskutočniť v Topoľčanoch, pre zlú epidemiologickú situáciu ho preložili do Šale.Slováci odštartovali duel vo veľkom štýle a po troch protiútokoch viedli v 2. minúte nad favoritom 3:0. Srbský kouč si okamžite vzal oddychový čas a po ňom sa gólovo presadili aj jeho zverenci, no domáci si držali náskok 5:2. Nasledovala však štvorgólová šnúra súpera a Srbi v 11. minúte prvýkrát viedli (6:5). Na slovenskej strane strelecky vyčnievali Tomáš Urban a Péchy, ani ich góly však nezabránili odskočeniu súpera na 10:7 v 20. minúte. Srbov na konci prvej časti podržal aj brankár Cupara a jeho tím išiel do kabín s trojgólovým náskokom.Žernoviča v bránke Slovenska do druhého polčasu nahradil Paul a zneškodnil v poradí štvrtú sedmičku súpera, no Srbi aj tak postupne navyšovali svoj náskok. Po viacerých technických chybách domácich hráčov viedli hostia v 39. minúte prvýkrát v zápase už o päť gólov - 19:14. Balkánci na palubovke v druhej časti dominovali a Marsenič v 44. minúte zvýšil už na 25:16. Cez kompaktnú srbskú defenzívu si domáci ťažko hľadali cestu k bránke a napokon podľahli súperovi výrazným jedenásťgólovým rozdielom.