VIDEO: Kukučka riešil pred Euro Cupom absencie, kapitán bude Slaninka

Aktualizovaná nominácia hádzanárov SR na zápasy Euro Cupu:



brankári: Marián Žernovič (FTC Budapešť/Maď.), Michal Martin Konečný (Grundfos Tatabánya/Maď.), Igor Čupryna (Tatran Prešov)

pivoti: Martin Slaninka (HSC Suhr Aarau/Švaj.), Šimon Macháč (SBS-Eger/Maď.), Boris Rešovský (ŠKP Bratislava)

krídla: Martin Briatka (MŠK Považská Bystrica), Juraj Briatka (Kúpele Bojnice/HC Sporta Hlohovec), Ľubomir Ivanicja (MŠK Považská Bystrica), Tomáš Bogár (HKM Šaľa), Mikuláš Kucsera (MHC Štart Nové Zámky)

spojky: Lukáš Urban, Matej Mikita (obaja C’Chartres Métropole Handball/Fr.), Oliver Rábek, Tomáš Rečičár (obaja Tatran Prešov), Patrik Hruščák (Košice Crows), Lukáš Rakús (HC Sporta Hlohovec), Tomáša Tschur (HáO TJ Slovan Modra)



Program hádzanárov SR v rámci Euro Cupu 2022:



streda 10. marca o 18.00 h (Bratislava): Slovensko – Španielsko

piatok 12. marca o 19.00 h (Bratislava): Slovensko – Maďarsko

nedeľa 14. marca o 15.00 h (Győr): Maďarsko – Slovensko

Bratislava 8. marca (TASR) - Tréner slovenskej reprezentácie hádzanárov Peter Kukučka musel pred trojicou tohtotýždňových zápasov v Euro Cupe riešiť nominačné rébusy. Z pôvodného širšieho výberu mu postupne vypadlo až osem hráčov, vrátane kapitána Ľubomíra Ďuriša. V zápasoch proti Španielsku (10. marca v Bratislave) a dvakrát proti Maďarsku (12. a 14. marca v Bratislave a Győri) jeho funkciu prevezme Martin Slaninka.Okrem Ďuriša nepustili zdravotné problémy na marcový zraz ani Teodora Paula, Tomáša Urbana, Lukáša Péchyho, Jakuba Mikitu, Dominika Kalafuta a Martina Potiska, z administratívnych dôvodov stále chýba Derviš Birdahič. "," reagoval na pondelkovom brífingu kouč Slovákov, ktorý svoj tím pripravuje na domáce ME v januári 2022. "."Kukučka musel za absentujúcich povolať do kádra sedem náhradníkov. "" tvrdí tréner pred stredajším súbojom proti úradujúcim majstrom Európy Španielom na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave (18.00 h).Na poste strednej spojky zaskočí popri Tomášovi Tschurovi aj Lukáš Urban. "," povedal Kukučka.Slovenská reprezentácia ešte v Euro Cupe pre pandémiu neodohrala ani jedno zo šiestich plánovaných stretnutí, Španieli majú zatiaľ na konte dve prehry v Chorvátsku a v Maďarsku.Zástupcovia Európskej hádzanárskej federácie (EHF) využijú marcové asociačné termíny na inšpekčnú prehliadku hál a hotelov pre ME 2022. Vo štvrtok sa tak stane v Steel Aréne v Košiciach a v piatok na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave.