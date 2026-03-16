Kukuľková prehrala vo Varaždíne v ženskej štvorhre až vo finále
Slovensko-francúzsky pár pritom uspel v úvodných dvoch setoch 11:6 a 11:9.
Autor TASR
Varaždín 16. marca (TASR) - Slovenskej stolnej tenistke Tatiane Kukuľkovej iba tesne unikol triumf na turnaji WTT Feeder v chorvátskom Varaždíne v ženskej štvorhre. Spoločne s Francúzkou Audrey Zarifovou prehrali až vo finále s japonskou dvojicou Misuzu Takejová, Júka Kanejošiová 2:3 na sety.
Slovensko-francúzsky pár pritom uspel v úvodných dvoch setoch 11:6 a 11:9. Zostávajúce tri však už patrili Japonkám v pomere 11:6, 11:5 a 11:8.
Slovensko-francúzsky pár pritom uspel v úvodných dvoch setoch 11:6 a 11:9. Zostávajúce tri však už patrili Japonkám v pomere 11:6, 11:5 a 11:8.