Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Šport

Kukumbergov stav je stabilizovaný, je mimo ohrozenia života

.
Na archívnej snímke vľavo Roman Kukumberg mladší (Slovan) a vpravo Martin Vitáloš (Nitra) počas predohrávky 52. kola Tipos extraligy HC Slovan Bratislava - HK Nitra vo štvrtok 27. februára 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Klub je s Romanom aj jeho rodinou v každodennom kontakte prostredníctvom výkonného riaditeľa, ako aj viacerých spoluhráčov a poskytuje mu maximálnu možnú podporu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 17. februára (TASR) - Hokejový klub HC SLOVAN Bratislava vydal so súhlasom najbližšej rodiny oficiálne stanovisko k aktuálnemu zdravotnému stavu svojho hráča Romana Kukumberga. Druhého decembra 2025 bol na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom účastníkom vážnej dopravnej nehody. Kukumbergov zdravotný stav je stabilizovaný a hráč je mimo ohrozenia života. Je pri plnom vedomí a komunikuje s najbližšou rodinou.

„Na základe odporúčania ošetrujúcich lekárov absolvuje v najbližších dňoch trojtýždňovú komplexnú rehabilitačnú liečbu v špecializovanej nemocnici Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej. Klub je s Romanom aj jeho rodinou v každodennom kontakte prostredníctvom výkonného riaditeľa, ako aj viacerých spoluhráčov a poskytuje mu maximálnu možnú podporu. HC SLOVAN Bratislava v tejto súvislosti vyjadruje úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri nehode, ako aj lekárom a zdravotníckemu personálu Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice na bratislavských Kramároch, kde bol Roman Kukumberg hospitalizovaný po nehode. Zároveň veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí na Romana v posledných týždňoch mysleli, posielali mu svoje modlitby, silu a pozitívne myšlienky. V tejto chvíli prosíme verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia hráča a jeho blízkych. O ďalšom vývoji jeho zdravotného stavu budeme informovať primeraným spôsobom," uviedol Slovan vo svojom stanovisku na oficiálnom klubovom webe.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

TRAGICKÁ NEHODA: Na Liptove sa zrazil kamión s autobusom

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo