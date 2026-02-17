< sekcia Šport
Kukumbergov stav je stabilizovaný, je mimo ohrozenia života

Autor TASR
Bratislava 17. februára (TASR) - Hokejový klub HC SLOVAN Bratislava vydal so súhlasom najbližšej rodiny oficiálne stanovisko k aktuálnemu zdravotnému stavu svojho hráča Romana Kukumberga. Druhého decembra 2025 bol na ceste medzi Kvetoslavovom a Šamorínom účastníkom vážnej dopravnej nehody. Kukumbergov zdravotný stav je stabilizovaný a hráč je mimo ohrozenia života. Je pri plnom vedomí a komunikuje s najbližšou rodinou.
„Na základe odporúčania ošetrujúcich lekárov absolvuje v najbližších dňoch trojtýždňovú komplexnú rehabilitačnú liečbu v špecializovanej nemocnici Národné rehabilitačné centrum v Kováčovej. Klub je s Romanom aj jeho rodinou v každodennom kontakte prostredníctvom výkonného riaditeľa, ako aj viacerých spoluhráčov a poskytuje mu maximálnu možnú podporu. HC SLOVAN Bratislava v tejto súvislosti vyjadruje úprimnú vďaku všetkým záchranným zložkám, ktoré zasahovali pri nehode, ako aj lekárom a zdravotníckemu personálu Kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Univerzitnej nemocnice na bratislavských Kramároch, kde bol Roman Kukumberg hospitalizovaný po nehode. Zároveň veľká vďaka všetkým ľuďom, ktorí na Romana v posledných týždňoch mysleli, posielali mu svoje modlitby, silu a pozitívne myšlienky. V tejto chvíli prosíme verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia hráča a jeho blízkych. O ďalšom vývoji jeho zdravotného stavu budeme informovať primeraným spôsobom," uviedol Slovan vo svojom stanovisku na oficiálnom klubovom webe.
