< sekcia Šport
Kulich bude Buffalu chýbať dlhší čas pre vážne problémy
Kouč Buffala dodal, že očakáva jeho návrat na ľad ešte v tejto sezóne, ale bude záležať na tom, ako sa situácia vyvinie v najbližších týždňoch.
Autor TASR
Buffalo 10. novembra (TASR) - Český útočník Jiří Kulich bude hokejistom Buffala Sabres chýbať v NHL bližšie nešpecifikovaný dlhší čas. Dôvodom je krvná zrazenina, jeho zdravotné problémy označil tréner Lindy Ruff ako „dosť vážne“.
Kouč Buffala dodal, že očakáva jeho návrat na ľad ešte v tejto sezóne, ale bude záležať na tom, ako sa situácia vyvinie v najbližších týždňoch. Dvadsaťjedenročný Kulich má v prebiehajúcom ročníku na konte tri góly a dve asistencie v 12 zápasoch. V 62 stretnutiach v minulej sezóne strelil 15 gólov a získal 24 bodov. Informoval portál TSN.
Kouč Buffala dodal, že očakáva jeho návrat na ľad ešte v tejto sezóne, ale bude záležať na tom, ako sa situácia vyvinie v najbližších týždňoch. Dvadsaťjedenročný Kulich má v prebiehajúcom ročníku na konte tri góly a dve asistencie v 12 zápasoch. V 62 stretnutiach v minulej sezóne strelil 15 gólov a získal 24 bodov. Informoval portál TSN.