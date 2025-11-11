Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kulich bude Buffalu chýbať dlhší čas pre vážne problémy

Na snímke Jiří Kulich - vľavo. Foto: TASR/AP

Kouč Buffala dodal, že očakáva jeho návrat na ľad ešte v tejto sezóne, ale bude záležať na tom, ako sa situácia vyvinie v najbližších týždňoch.

Autor TASR
Buffalo 10. novembra (TASR) - Český útočník Jiří Kulich bude hokejistom Buffala Sabres chýbať v NHL bližšie nešpecifikovaný dlhší čas. Dôvodom je krvná zrazenina, jeho zdravotné problémy označil tréner Lindy Ruff ako „dosť vážne“.

Kouč Buffala dodal, že očakáva jeho návrat na ľad ešte v tejto sezóne, ale bude záležať na tom, ako sa situácia vyvinie v najbližších týždňoch. Dvadsaťjedenročný Kulich má v prebiehajúcom ročníku na konte tri góly a dve asistencie v 12 zápasoch. V 62 stretnutiach v minulej sezóne strelil 15 gólov a získal 24 bodov. Informoval portál TSN.
