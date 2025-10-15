Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kulikov absolvoval operáciu zápästia, Floride bude chýbať päť mesiacov

Na archívnej snímke zo 4. októbra 2025 obranca Floridy Panthers Dmitrij Kulikov (vľavo). Foto: TASR/AP

Tridsaťštyriročný Kulikov pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov.

Autor TASR
Sunrise 15. októbra (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers sa budú musieť až päť mesiacov zaobísť bez ruského obrancu Dmitrija Kulikova. Skúsený zadák utrpel vo štvrtkovom víťaznom zápase s Philadelphiou (2:1) zranenie zápästia a už sa podrobil operácii. V stredu o tom informoval hlavný tréner obhajcov titulu Paul Maurice.

Tridsaťštyriročný Kulikov pomohol Floride k zisku dvoch Stanleyho pohárov. V dvoch dueloch v tejto sezóne ešte nebodoval, v minulej si pripísal štyri góly a deväť asistencií v 70 zápasoch. V 23 stretnutiach play off pridal päť bodov. Počas svojej 17-ročnej kariéry v NHL hral aj za Buffalo Sabres, Winnipeg Jets, Edmonton Oilers, Minnesotu Wild, Anaheim Ducks a Pittsburgh Penguins.

Na listine zranených hráčov Panthers sú v súčasnosti aj kapitán Aleksander Barkov (koleno) a krídelníci Matthew Tkachuk (slabiny) i Tomáš Nosek (koleno). Informoval portál TSN.
