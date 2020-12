Výstava Národného futbalového štadióna ukazuje aj fotografie TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) – Medzi kultúrno-športové udalosti tohto týždňa patrilo otvorenie najväčšej výstavy športovej fotografie na Slovensku. Pod názvom Krajina víťazov je od 1. decembra súčasťou Národného futbalového štadióna.



Fotografie na bránach najväčšieho športového stánku na Slovensku oživujú spomienky na kľúčové úspechy slovenského športu za posledné desaťročia. Sú medzi nimi aj práce fotoreportérov Tlačovej agentúry SR.



„Gro našich fotografií na výstave tvoria medailové (aj dobové) okamihy a silné emócie – to je spoločný menovateľ. Na výstave sú vystavené aj fotografie kolegov z regiónu," komentoval výstavu vo forme street art gallery Michal Svítok, vedúci obrazovej redakcie TASR.



Okrem jeho oceňovaných záberov približuje Krajina víťazov aj snímky Radovana Stoklasu, Františka Ivána, Henricha Mišoviča, ale aj medailovú radosť tzv. zlatých chlapcov – hokejistov od Daniela Veselského.



„Som rád, že organizátori dali priestor aj obrazovo zaujímavým fotografiám, nielen historickým okamihom. Šport vie byť aj veľmi výtvarnou záležitosťou. Keď je fotograf na podujatí a niekedy čaká na štart svojho pretekára, tak má čas, ako to my voláme, na umenie. Tak vznikli moje fotografie vodných slalomárov či skokana do vody," vysvetľuje Svítok.



Dodáva, že takto prišli na svet aj fotografie Martina Baumanna z lyžovania a pády pretekárov zahalené do snehového závoja.



„K športu patrí aj smútok, zachytávame i ten, aj keď určite príjemnejšie je vždy mať pred sebou šťastím žiariaceho pretekára. Pre mňa osobne bol zážitok sledovať cestu za zlatom Mateja Tótha či úspechy Nasti Kuzminovej na olympiáde a pretekoch svetového pohára," priznal fotoreportér, ktorého fotografie z rozlúčky Nasti Kuzminovej s kariérou získali ocenenia.



Priaznivcov športu a fotografie určite zaujme snímka Františka Ivána, ktorému sa podarilo zachytiť pristátie pierka z holuba na nose pretekára počas medailového ceremoniálu košického maratónu.



„Chalani Baumiš a Neubiš mi spomínali aj ťažké podmienky na fotografovaní zápasu v Poľsku, kde sme postúpili na Majstrovstvá sveta vo futbale," spomína vedúci obrazovej redakcie TASR zážitky kolegov Martina Baumanna a Pavla Neubauera.



„Silno snežilo, fanúšikovia na záver vtrhli na plochu – Pali nevedel, či má zachraňovať techniku alebo ísť fotiť radosť. Skvele zachytil už historické momenty, keď sa na stupeň víťazov vedľa seba postavili Veronika Velez–Zuzulová a Petra Vlhová.



Emotívne radosti slovenských futbalistov zachytil Martin Baumann a tiež nefalšovanú radosť Danky Bartekovej na olympiáde v Londýne. Rado Stoklasa mal to šťastie a bol pri prvej slovenskej medaile v snoubordingu – Rado Židek na zimných OH v Turíne," dodal Svítok, ktorý dobre pozná kvality svojho tímu. „Šikovnosť našich fotografov je v tom, že aj v zdanlivo obyčajnej situácii dokážu vyrobiť naozaj skvelé snímky."



Výstava Krajina víťazov, ktorú organizuje spoločnosť Národného futbalového štadióna v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom, potrvá do 31. decembra.