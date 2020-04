Slovenská asociácia kulturistiky pripravuje súťaže cez video

Bratislava 30. apríla (TASR) - Absenciu kulturistických súťaží sa Slovenská asociácia kulturistiky, fitnes a silového trojboja (SAKFST) rozhodla vyriešiť vznikom tzv. video súťaží. "Čerpáme inšpiráciu v iných športoch a myslím si, že toto je jeden z prostriedkov, ako udržať motivačný faktor a zároveň nepoľaviť z práce na vlastnej forme," uviedol šéftréner SR Roland Brosman pre TASR.



Opatrenia súvisiace s koronavírusom pripravili slovenských kulturistov o viacero domácich súťaží, na ktorých mohli súperiť o účasť v reprezentačnom tíme. "Na nich vyberáme to najlepšie, čo v danej chvíli ponúka domáca scéna. Momentálne je absenciou týchto súťaží narušená naša príprava, ale zároveň aj príprava samotných súťažiacich. Čím viac sme zavretí doma, tým ťažšie to je, najmä pre psychiku. Nikto z nás by si nemyslel, že budeme musieť byť doma a trénovať s rôznymi gumami a vlastnou váhou. Vrátili sme sa tým o veľa rokov dozadu. Ťažké je to však nielen pre kulturistov, ale aj pre iných športovcov. Špeciálne pre tých, ktorí chcú vo svojom odvetví ešte niečo dosiahnuť. Sme v kontakte cez mobilné aplikácie. Radíme si ako udržiavať silu, formu a ako dosiahnuť čo najmenšie straty. Ale je jasné, že výkonnosť pôjde u každého dole," uviedol Brosman.



Niekoľkodňové voľno vyplnené regeneráciou je bežnou súčasťou kulturistickej prípravy, no posilňovne zatvorené niekoľko týždňov a mesiacov sú už vážny škrt v plánoch. Podľa Brosmana sa dlhodobejší výpadok z tréningu musí prejaviť. "Každý to vidí sám na sebe. Kulturisti si denne sledujú formu v zrkadle a je jedno, či sú v príprave na súťaž alebo sú v tzv. "off season," čiže v regeneračnom období. Ja síce mám vlastnú posilňovňu a mám kde trénovať, ale ostatní chalani nemajú takú možnosť. Mnohí, najmä mladí, sa doteraz nestretli s tým, že by mali doma trénovať doma, bez strojov, ktoré majú v posilňovni. Uvedomujeme si však, že sú aj dôležitejšie veci a prvoradé je zdravie."



Na vynútenú prestávku od súťažných pódií SAKFST zareagovala vytvorením nového spôsobu súťaženia. "Súťažiť budeme formou videí. Súťažiaci doma natočí video, na ktorom sa predvedie v základných postojoch. Toto video následne poskytne rozhodcovskému tímu, ktorý posúdi pripravenosť súťažiaceho a ohodnotí ho. Rovnako ako na štandardných súťažiach, aj tentoraz bude platiť, že čím nižšia známka, tým vyššie umiestnenie. Môj návrh je taký, aby sa takáto súťaž konala každý mesiac," prezradil Brosman, podľa ktorého ide o vhodnú formu ako preklenúť obdobie bez súťaženia: "Uvedomujeme si, že nejde o tradičnú súťaž s pódiom, atmosférou a súperoch po boku, ale myslím si, že je to určite lepšie ako nerobiť nič. Aj iné športy siahli po niečom podobnom a ani my nechceme nečinne sedieť. Pre kulturistov to bude zároveň motivačný faktor k tomu, aby dokázali, že aj v improvizovaných podmienkach vedia dosiahnuť súťažnú formu. Najskôr mi to prišlo úsmevné, ale potom sme si povedali, prečo nie? Presné podmienky zverejníme na stránke SAKFST."