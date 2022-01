Kulusevski a Bentancur z Juventusu sú blízko prestupu do Tottenhamu

Londýn 30. januára (TASR) - Anglický futbalový klub Tottenham Hotspur je blízko k angažovaniu dvojice Dejan Kulusevski a Rodrigo Bentancur. Za stredopoliarov talianskeho Juventusu by mali "kohúti" zaplatiť dokopy 70 miliónov eur, dohodu by mali stihnúť uzavrieť do pondelkovej transferovej uzávierky.



Švédsky reprezentant Kulevski by mal podľa talianskych médií prísť do klubu Premier League na hosťovanie s opciou na trvalý prestup za 40 miliónov eur. Ten však bude podmienený počtom štartov hráča v najvyššej anglickej súťaži a tým, či sa zverenci Antonia Conteho kvalifikujú do Ligy majstrov.



Za Bentancura by mal Tottenham zaplatiť 30 miliónov eur vrátane bonusov. "Stará dáma" chce uruguajského stredopoliara nahradiť Denisom Zakariom, ktorému končí kontrakt v Borussii Monchengladbach, alebo Nahitanom Nandezom z Cagliari. Zaujímavosťou je, že riaditeľ Spurs Fabio Paratici pôsobil v Juventuse práve v čase, keď obaja hráči do klubu prišli.