< sekcia Šport
Kuminga dostal pokutu 35.000 dolárov pre konflikt s rozhodcom
Incident sa udial v poslednej sekunde prvého polčasu.
Autor TASR
San Francisco 16. októbra (TASR) - Jonathan Kuminga z tímu Golden State Warriors dostal od vedenia basketbalovej NBA pokutu 35.000 dolárov. Reprezentant Konžskej demokratickej republiky si ju vyslúžil za nevhodné správanie sa voči rozhodcovi v utorkovom prípravnom stretnutí proti Portlandu (118:111).
Incident sa udial v poslednej sekunde prvého polčasu. Kuminga sa hneval na rozhodcu, keď na neho neodpískal faul. Priamo v stretnutí dostal následne diskvalifikačnú chybu a putoval predčasne do šatne. Informovala AP.
Incident sa udial v poslednej sekunde prvého polčasu. Kuminga sa hneval na rozhodcu, keď na neho neodpískal faul. Priamo v stretnutí dostal následne diskvalifikačnú chybu a putoval predčasne do šatne. Informovala AP.