< sekcia Šport
Kundrátová na SP v Baku 16. na kladine
Do nedeľného finále sa medzi najlepšiu osmičku neprepracovala.
Autor TASR
Baku 6. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrátová obsadila v piatok 16. miesto na kladine na podujatí Svetového pohára v Baku. Do nedeľného finále sa medzi najlepšiu osmičku neprepracovala.
Kundrátová získala za svoje vystúpenie známku 11,666 b. Postupová hranica bola na úrovni 12,566 b. Slovenskú reprezentantku čaká v sobotu predpoludním finále na bradlách.
Kundrátová získala za svoje vystúpenie známku 11,666 b. Postupová hranica bola na úrovni 12,566 b. Slovenskú reprezentantku čaká v sobotu predpoludním finále na bradlách.