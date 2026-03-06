Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. marec 2026Meniny má Radoslav a Radoslava
< sekcia Šport

Kundrátová na SP v Baku 16. na kladine

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Do nedeľného finále sa medzi najlepšiu osmičku neprepracovala.

Autor TASR
Baku 6. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v športovej gymnastike Barbora Kundrátová obsadila v piatok 16. miesto na kladine na podujatí Svetového pohára v Baku. Do nedeľného finále sa medzi najlepšiu osmičku neprepracovala.

Kundrátová získala za svoje vystúpenie známku 11,666 b. Postupová hranica bola na úrovni 12,566 b. Slovenskú reprezentantku čaká v sobotu predpoludním finále na bradlách.
